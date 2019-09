Bullen in der Major League Soccer zum zehnten Mal in Folge im Play-off dabei

Daniel Royer

Philadelphia – Daniel Royer hat am Sonntag seinen elften Saisontreffer für die New York Red Bulls in der Major League Soccer (MLS) erzielt. Der 29-jährige Offensivspieler besorgte im Duell mit Philadelphia Union in der Red Bull Arena in der 96. Minute den 2:0-Endstand. Der Ex-Austrianer vollendete nach idealem Zuspiel von Bradley Wright-Phillips aus fünf Metern. Zuvor hatte Tom Barlow (32.) getroffen.

Major League Soccer

"Wir haben einen wirklich guten Job gemacht", sagte Royer. Ihren Play-off-Platz hatten die "Bullen" schon vor der Partie in der Tasche. Sie sind zum zehnten Mal in Folge in der K.o.-Phase dabei. (APA; 23.9.2019)