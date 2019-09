Für Gelächter sorgten Kim Kardashian (in Vivienne Westwood) und Schwester Kendall Jenner (Kleid von Richard Quinn). "Unsere Familie weiß aus erster Hand, dass wirklich packendes Fernsehen von echten Menschen kommt, die schlicht sie selbst sind", meinte Kim in ihrer Anmoderation und bezog sich damit auf die Realityserie "Keeping Up With the Kardashians".

Dass die "Kardashians echt sind" – darüber amüsierte sich nicht nur das Publikum: Auf Twitter sorgte die Aussage für jede Menge Spott. (red, 23.9.2019)

