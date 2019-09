Das Game spielt in einem japanischen Dorf der 80er-Jahre und lässt den Spieler mysteriöse Vorfälle untersuchen

Ein Einblick in die "World of Horror". Foto: World of Horror

Zahnärzte sind Patienten gewohnt, die Angst vor ihnen haben. Für gewöhnlich wirken sie beruhigend auf sie ein. Ein polnischer Teilzeitzahnarzt hat jedoch ein Hobby, das vermutlich das Gegenteil bewirkt. Pawel Kozminski hat mithilfe von Microsoft Paint ein Horrorspiel kreiert, wie "Engadget" berichtet.

World of Horror spielt in einem japanischen Dorf der 80er-Jahre. Dessen Bewohner verfallen dem Wahnsinn, als Monster aus dem benachbarten See emporsteigen. Gruselige Musik zieht sich durch die fünf Kurzgeschichten. Menschen verschwinden, Monster durchwandern die Straßen, und der Sushi-Chef serviert ein Menü mit menschlichen Augenbällen. Kampfszenen werden rundenweise ausgetragen. Der Spieler selbst muss die mysteriösen Vorgänge untersuchen und darf dabei nicht selbst verrückt werden.

Trailer. panstasz

Minimale Grafik, maximaler Horror

Paint als Illustrationstool hält, was es verspricht: 1-Bit-Schwarz-Weiß-Szenen bilden das Spiel. Ihr Vorteil sei, dass sie nahe an ein Comic-Gefühl herankämen. Die Einschränkungen des Programms inspirieren Kozminski: "Sie zwingen dich, kreativ zu sein."

Apropos Inspiration: Der Pole begann mit seiner Arbeit, nachdem er Horrormangas des Japaners Junji Ito (The Enigma of Amigara Fault) gesehen hatte. Auch Fantasy-Autor H. P. Lovecraft beeinflusste ihn. Zudem setzt Kozminski auf dieselbe Taktik, die auch im Filmklassiker Der weiße Hai angewendet wurde: Der Spieler sieht das Monster erst spät im Spiel. Bis dahin muss er seine Fantasie walten lassen.

Die minimale Grafik helfe dabei: "Man sieht nur genug Details, um sich die Szene vorstellen zu können. Die Lücken muss der Spieler selbst füllen."

Noch 2019 geplant

Eine Demo ist über die offizielle Homepage verfügbar. World of Horror soll noch in diesem Jahr für Playstation 4, Switch und Steam erscheinen. Ob Kozminski danach Patienten verlieren wird, bleibt abzuwarten. (red, 26.9.2019)