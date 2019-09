Nach der Show wurde auf Videoscreens an den Wänden des kreisrunden Raums (der Pantheon in Rom wurde nachgebaut, im Zentrum stand eine riesige goldene Palme) die Google Suchmaske projiziert. Man hörte Donatellas Stimme, die die Verbindung zwischer der Goolge-Bildsuche und ihrem Dschungelkleid thematisierte und schließlich sagte "Dear Google, now show me the real jungle dress". Es folgte tosender Beifall der Gäste, als plötzlich Jennifer Lopez in einer Neuinterpretation des ikonischen Kleides über den Catwalk lief und noch eine Ehrenrunde gemeinsam mit Donatella Versace drehte.