Auch das aktuelle Macbook Air ist bei Ubook am Start. Foto: Apple

Nach einer mehr oder weniger entspannten Sommerpause steht den Studenten in Österreich das neue Semester bevor. Offizieller Vorlesungsbeginn ist am ersten Oktober, noch eine Woche bleibt für Entspannung, Vorbereitung und letzte Prüfungen.

Und für die Anschaffung neuer Hardware, wenn der alte Laptop mittlerweile selbst mit Office überfordert ist. Damit Studenten nicht all zu tief in die meist ohnehin nicht prall gefüllten Taschen greifen müssen, bietet der Zentrale Informatikdienst der Universität Wien im Rahmen der Aktion Ubook wieder eine Reihe verschiedener Geräte zu reduzierten Preisen an.

Einsteigergeräte

Ab knapp 461 Euro (64 GB Speicher, 4 GB RAM) führt man dort etwa Microsofts Surface Go (regulärer Händlerpreis inklusive Type Cover ca. 490 Euro). Das Convertible bietet Hardware auf Multimedia-Level in Kombination mit einem stifttauglichen Zehn-Zoll-Display. Der Preis beinhaltet zwar nicht den separat angebotenen Surface Pen, dafür allerdings das Tastaturdock.

Wer etwas höhere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Hardware hat und nicht unbedingt einen Touchscreen braucht, kann auch zum Acer Aspire A3 greifen. Hier gibt es einen Intel Core i5-7200 im Verbund mit acht GB RAM und einer 256 GB SSD um 499 Euro. Etwas mehr Leistung und Casual Gaming ermöglicht hingegen das Aspire 5 mit seinem Core i7-8565U nebst Geforce MX250-Grafikeinheit sowie 512 GB SSD und acht GB RAM für 699 Euro (regulärer Handelspreis: ab ca. 770 Euro).

Workstations

Wer sich in seinem Studium mit 3D-Modelling und komplexen Grafikaufgaben befassen muss, findet auch mobile Workstations im Angebot. Etwa des Dell Precision 3541 mit einem Intel Core i7-9750H, 8 GB RAM, 256 GB SSD und einer Nvidia Quadro P620-Grafikeinheit für 1.285 Euro (regulärer Handelspreis: rund 1.400 Euro).

Während alle bisher genannten Geräte mit Windows 10 ausgerüstet sind, ist das leistungsstärkste Modell, das Lenovo Thinkpad P53-T1000 wahlweise auch ohne Betriebssystem für 1.599 Euro (1.699 mit Windows, Handelspreis: ab ca. 1800 Euro mit acht GB RAM) zu haben. Es bringt einen Core i7-9750H, 16 GB RAM, 512 GB SSD-Speicher und einen Quadro T1000-Grafikchip mit.

Apple und ein Chromebook

Auch für die Apple-Fraktion hat man einige Geräte auf Lager. Geführt wird etwa das reguläre Zehn-Zoll-iPad des Vorjahres in der 32 GB-Version um etwa 315 Euro. Das aktuelle iPad Pro (64 GB, WLAN only) kommt auf 792 Euro. Auch mehrere Macbooks sind zu finden, beginnend mit dem aktuellen Macbook Air 13 Zoll (128 GB) um 1.050 Euro (Handelspreis: 1.100 Euro).

Auch ein Chromebook ist im neuen Katalog dabei. Nämlich das Acer R13 mit einem Mediatek MT8173C-Chip, 4GB RAM, 64 GB Onboardspeicher sowie einem 13,3-Zoll-IPS-Display (1.920 x 1.080 Pixel). Der Laptop mit Googles Chrome OS kostet bei Ubook 385 Euro, der reguläre Handelspreis rangiert bei etwa 480 Euro. (red, 25.09.2019)

Hinweis: Als regulärer Handelspreis wurden die günstigsten, binnen zwei Wochen lieferbaren Angebote auf der Vergleichsplattform Geizhals.at herangezogen.