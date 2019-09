Der Uno-Generalsekretär António Guterres hat am Montag die Bildung eines Verfassungskomitees für Syrien verkündet, das eine neue Verfassung für das Land ausarbeiten soll.

"Ich glaube ernsthaft, dass die Schaffung eines von den Syrern organisierten und geleiteten Verfassungskomitees der Anfang eines politischen Weges zu einer Lösung sein kann", sagte Guterres vor Journalisten in New York. Die Uno arbeitete bereits seit Monaten an dem Komitee.

Weitere Details folgen in Kürze. (APA, 23.9.2019)