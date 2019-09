Die Konkurrenz macht sich in Mini-Thriller auf die Suche nach dem Geheimnis des parodiefreudigen deutschen Diskonters

Eine "Atomic Blonde" auf der Suche nach dem Lidl-Geheimnis. Screenshot: YouTube/Lidl

Dass sich die deutschen Diskont-Ketten für ihre Werbekampagnen einiges einfallen lassen und gerne einen Schlagabtausch liefern, ist bekannt. Lidl setzt in seinem jüngsten Clip "Haus des kleinen Geldes" nun ganz auf Netflix-Ästhetik. Das beginnt bei einem auf "Netflidlx" umgedeuteten "Netflix"-Logo und erstreckt sich auf Anspielungen auf Serien von "Stranger Things" und "Mr. Robot" bis zu eben "Haus des Geldes".

Netflidlx statt Netflix: der neue Lidl-Spot "Haus des kleinen Geldes". Lidl

Im Zentrum der kurzen Thriller-Handlung steht die zerknirschte Konkurrenz, die versucht herauszufinden, was das Geheimnis von Lidl ist. Losgeschickt wird eine Agentin mit blonder Perücke, die nicht zufällig an Charlize Theron in "Atomic Blonde" erinnert. Das ernüchternde Ergebnis: "Es gibt keinen Haken." (red, 23.9.2019)