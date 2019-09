Der Pokal der diesjährigen "League of Legends"-Weltmeisterschaft. Foto: riot games

Viele Free-to-Play-Spiele finanzieren sich, indem sie kosmetische Gegenstände gegen kleine Geldbeträge – sogenannte Mikrotransaktionen – verkaufen. "League of Legends" ist eines der erfolgreichsten Beispiele für dieses Finanzierungsmodell – und soll künftig Inhalte des Luxusmarke Louis Vuitton bekommen. Das hat der Hersteller des populären Games, Riot Game,s nun angekündigt.

Skins und Pokalbehälter

Mehrere Skins für die Champions in dem Spiel sollen "bald" angekündigt werden. Designt wurden sie von Nicolas Ghesquière, der bisher bei Louis Vuitton Damenkleidung entworfen hat. Das Luxusunternehmen hat zudem einen Behälter für den Pokal der Worlds 2019, der heurigen Weltmeisterschaft des Spiels, entworfen. "League of Legends" gilt als populärer E-Sport, jährlich findet neben kleinerer Turniere auch eine große, internationale Weltmeisterschaft mit großem Publikum statt. In der Vergangenheit hat die Pariser Firma bereits ähnliche Aufbewahrungsmöglichkeiten für andere Turniere designt, etwa für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.

"League of Legends" ist ein Spiel der Kategorie Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spielern, treten dabei gegeneinander an und versuchen jeweils die gegnerische Basis zu zerstören. (red, 23.9.2019)