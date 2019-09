Deutschland, Großbritannien und Frankreich sehen den Iran hinter den Angriff auf die saudischen Ölanlagen. Foto: APA/AFP/FAYEZ NURELDINE

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der britische Premierminister Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben in einer gemeinsamen Erklärung den Iran für die Luftangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. Es gebe "keine andere Erklärung" für die Attacken vor gut einer Woche, erklärten die drei Politiker am Montag.

Die drei Länder riefen den Iran am Montag in einer gemeinsamen Erklärung zugleich auf, sich zu Verhandlungen über sein Atomprogramm bereit zu erklären. Es sei an der Zeit, dass der Iran langwierige Gespräche über sein Atomprogramm sowie Sicherheitsfragen in der Region akzeptiere, sagte die drei Politiker bei einem Treffen im Vorfeld der UN-Generaldebatte in New York. Sie warnten Teheran vor einer weiteren "Provokation".

Am 14. September hatten Drohnenattacken auf Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Aramco die Hälfte der saudischen Ölproduktion lahmgelegt. US-Außenminister Mike Pompeo hatte bereits kurz nach den Angriffen den Iran dafür verantwortlich gemacht. Der Iran hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen. (APA, AFP, Reuters, red, 23.9.2019)