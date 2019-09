Umstrittener Staatschef von lateinamerikanischem Krisenland will in Moskau Impulse für siechende Wirtschaft auslösen

Nicolás Maduro Ende 2018 bei seinem Freund Wladimir Putin. Foto: Reuters / Maxim Shemetow

Caracas – Angesichts der immer schärferen Sanktionen gegen den Krisenstaat Venezuela will Präsident Nicolás Maduro die Beziehungen zum Verbündeten Russland stärken. "In den nächsten Stunden breche ich nach Russland auf", sagte der Staatschef am Montagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache.

"Ich treffe mich mit unserem Freund Wladimir Putin und einer Gruppe von Unternehmern. Wir werden die Dynamik unserer Beziehungen überprüfen und nach neuen Wegen suchen, um unsere Kooperation zu intensivieren."

Fernduell bei der Uno

Seit Monaten liefert sich Maduro einen erbitterten Machtkampf mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Viele Staaten haben Guaidó bereits als rechtmäßigen Staatschef anerkannt und fordern Maduro zum Rücktritt auf. Der sozialistische Staatschef wird jedoch weiterhin von Russland, China, dem Iran, der Türkei, Kuba, Bolivien und Nicaragua gestützt. Der Uno-Generalversammlung bleiben heuer sowohl Maduro als auch Guaidó fern.

Maduro hätte am Donnerstag dort eine Rede halten sollen, sagte diese aber ab. Sein Gegenspieler wollte ursprünglich ebenfalls erscheinen. Dass er tatsächlich selbst kommt und nicht ein Vertreter ist laut Diplomaten mittlerweile aber eher unwahrscheinlich.

Die USA und die Europäische Union haben eine Reihe harter Sanktionen gegen Maduro und sein Umfeld verhängt. Russland hingegen macht weiter Geschäfte mit Venezuela und ist dem südamerikanischen Land über ein Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit verbunden. (APA, red, 24.9.2019)