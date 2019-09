Donald Trump und jener Mann, der nach eigenem Bekunden sein "Lieblingsdiktator" ist: Abdelfattah al-Sisi. Foto: APA / AFP / Saul Loeb

New York – US-Präsident Donald Trump hat Ägyptens Präsidenten Abdelfattah al-Sisi gelobt und angesichts der jüngsten regierungskritischen Proteste in dem Land ausdrücklich in Schutz genommen. Sisi habe wieder für "Ordnung" in Ägypten gesorgt, nachdem dort zuvor Chaos geherrscht habe, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit Sisi in New York.

Trump bemühte sich auch, die Bedeutung der Proteste von Regierungskritikern in Ägypten herunterzuspielen, und sagte, Demonstrationen gebe es überall. Zum ersten Mal seit Jahren war es zuletzt wieder zu größeren Protesten gegen die politische Führung in Ägypten gekommen. Über das Wochenende forderten Hunderte Ägypter den Sturz Sisis, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Oppositionsmedien berichteten von Demonstrationen auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kairo sowie in Alexandria, Suez und Mansura. Trump hatte schon Ende August beim G7-Gipfel in Biarritz für hochgezogene Augenbrauchen gesorgt, als er Al-Sisi als "meinen Lieblingsdiktator" bezeichnet hatte.

Pyramiden sorgen für Freunde

Seit der Machtübernahme durch das Militär im Jahr 2013 hatte es kaum noch größere Proteste oder Demonstrationen in Ägypten gegeben. Die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sind dort sehr eingeschränkt. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden in vergangenen Jahren Zehntausende aus politischen Gründen festgenommen und Hunderte zum Tode verurteilt. Immer wieder ist auch von Misshandlungen und Folter die Rede, Todesfälle – auch von Ausländern – sind dabei keine Seltenheit. Das Militär hatte den damaligen Präsidenten Mohammed Morsi im Juni 2013 nach Massenprotesten abgesetzt, er starb im Sommer in Haft. Seine Unterstützer werfen der Regierung vor, ihm medizinische Hilfe verwehrt zu haben.

Trump schwärmte, Ägypten sei ein besonderes und wichtiges Land. Seine Frau Melania habe den nordafrikanischen Staat im vergangenen Jahr besucht. "Sie hat diese schönen Fotos gemacht mit den Pyramiden im Hintergrund", sagte er. Die First Lady sei begeistert gewesen von den Pyramiden in Ägypten. "Diese Fotos wird sie nie vergessen." Melania Trump war im vergangenen Jahr nach Afrika gereist. Ägypten war eine Station ihrer ersten Solo-Auslandsreise.

Bewunderung für Diktatoren

Der US-Präsident hat in der Vergangenheit immer wieder mit einer Bewunderung für autoritäre und diktatorisch regierende Staatschefs aufhorchen lassen. Russlands Präsident Wladimir Putin drückte er immer wieder seine persönliche Verehrung aus, Moskaus Unterstützung im Wahlkampf 2016 lehnte er zumindest nicht vehement ab. Ermittelt wird weiterhin wegen möglicher Absprachen.

Auch Chinas Präsident Xi Jinping nennt Trump einen "persönlichen" Freund, ebenso Saudi-Arabiens mächtigen Kronprinz Mohammed bin Salman. Mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un tauscht Trump nach eigenen Angaben "schöne Briefe" aus, immer wieder lobt er die Beziehung der beiden in blumigen Worten. Sein anfangs warmes Verhältnis zum türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan hatte sich zwischenzeitlich wegen des Prozesses gegen einen US-Amerikaner abgekühlt, gilt nun aber ebenfalls wieder als gut. (APA, mesc, 24.9.2019)