So soll das Pixelbook Go laut eines früheren Leaks aussehen. Foto: 9to5Google

In Europa mögen Chromebooks noch eine Randerscheinung sein, vor allem in den USA haben sie mittlerweile aber einen ordentlichen Teil des Laptop-Marktes erobert. Tendenz: Stark steigend. Entsprechende Geräte gibt es von einer Vielzahl unterschiedlicher Hersteller, nun will aber auch Google mit einem neuen Angebot an den Hardwareeinnahmen mitnaschen.



Umbau

Unter dem Namen Pixelbook Go arbeitet Google derzeit an einem Nachfolger für sein mittlerweile zwei Jahre altes Chrome-OS-Vorzeigemodel, berichtet 9to5Google. Im Vergleich zum ersten Pixelbook soll das Gerät dabei einige durchaus überraschende Änderungen aufweisen. Allen voran: Google verzichtet auf die Convertible-Funktionalität, das Pixelbook Go soll also wieder ein reiner Laptop sein.

Diese Entscheidung kommt, nachdem Google immer wieder für den Tablet-Modus von Chrome OS kritisiert wurde, und nach der Verkaufsschlappe mit dem Pixel Slate verkündete, keine eigenen Tablets mehr produzieren zu wollen. Dabei versprach man zwar, dass der Tablet-Modus in Chrome OS weiter unterstützt werden soll. Dass Google nun auf eine solche Nutzungsart ganz verzichtet, nährt aber neue Zweifel an dieser Darstellung.

Display

Auch eine weitere Änderung überrascht: Hatte Google in der Vergangenheit viel Lob dafür bekommen, dass man auf einen 3:2-Bildschirm setzt, soll nun wieder ein konventionelleres 16:9-Panel zum Einsatz kommen. Dafür gibt es bei dem neuen Modell angeblich eine 4K-Auflösung. Der Bildschirm soll 13,3-Zoll groß sein, und deutlich weniger Rahmen um das Display aufweisen als die erste Pixelbook-Generation. Wirklich schlank ist der "Bezel" aber noch immer nicht, wie erste Bilder zeigen.

Bereits vor einigen Monaten ist ein kurzes Video von "Atlas", jenem Chromebook, das offenbar jetzt als Pixelbook Go veröffentlicht werden soll, aufgetaucht. 9to5Google

Laut dem Bericht wurde auch das Design überarbeitet, es soll weitgehend jenem Gerät entsprechen, dass schon vor einigen Monaten unter dem Codenamen "Atlas" die Runde machte. Es soll unterschiedliche Prozessorvarianten von Intel Core i3 bis i7 geben, welche Chipgeneration zum Einsatz kommt, verrät der Bericht allerdings nicht. Das RAM soll je nach Modell bei 8 oder 16 GB liegen, der lokale Speicherplatz von 64 bis 256 GB variieren.

Vermischtes

Zu den weiteren Eckdaten nennt der Bericht deutliche stärkere Stereo-Lautsprecher als beim ersten Pixelbook. Zudem sollen für Spracheingabe und Videotelefonie zwei Mikrofone enthalten sein. Die Front-Kamera verspricht 2 Megapixel und soll 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde liefern. Den Sicherheitschip Titan C übernimmt man vom Tablet Pixel Slate und den Smartphones der Pixel-Reihe. Als Anschluss nach außen sind angeblich zwei USB-C-Ports sowie ein Miniklinkenstecker verbaut.

Informationen zum Preis und der regionalen Verfügbarkeit gibt es derzeit noch nicht. Das Gerät soll aber im Rahmen des "Made by Google"-Event am 15. Oktober der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dann sollten auch diese Details preisgegeben werden. Neben dem neuen Pixelbook werden für den Event unter anderem zwei neue Pixel-Smartphones sowie der smarte Lautsprecher Nest Mini sowie ein Nachfolger für Google Wifi erwartet, der auch mit Google Assistant ausgestattet wird. (apo, 24.9.2019)