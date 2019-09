Sind Sie mit den öffentlichen Angeboten an Ihrem Wohnort zufrieden? Foto: urban

Was in zahlreichen größeren Städten der Welt problemlos möglich ist, ist in Wien vielerorts eher Mangelware – muss man seine Notdurft verrichten, kann es durchaus vorkommen, dass ein Strauch oder Baum dafür herhalten muss, denn Toiletten im öffentlichen Raum werden rarer und teurer. Auch auf manchen Kinderspielplätzen oder in Parks, Orten, an denen man oft mehrere Stunden verweilt, ist das nächste Klo oft weiter entfernt, als einem lieb ist. User "Thomas Fiskus" ist angesichts der dünn gesäten Anlagen sichtlich erzürnt:

Abgesehen von der generellen Verfügbarkeit von Angeboten und Einrichtungen ist auch die Qualität und vor allem Zugänglichkeit wichtig. User "Thomas Kovacs2" berichtet aus seinem Alltag und kritisiert die mangelnde Barrierefreiheit:

Mistkübel, Wasserspender und Grünflächen

Angebote wie Trinkwasserspender, Hundekotsackerlspender, genügend Grünflächen, konsumfreie Zonen oder Mistkübel tragen zu einer funktionierenden Infrastruktur bei, die das Zusammenleben in einer Stadt fördert. User "El_Raul" ist zufrieden, wenn es um die Müllentsorgung in Wien geht:

Was fehlt Ihnen im öffentlichen Raum?

Oder sind Sie mit den Angeboten, die zur Verfügung gestellt werden, zufrieden? Welche Länder und Städte sind Ihrer Meinung nach Vorbilder, was die Infrastruktur und das Angebot für Bewohner anbelangt? (mawa, 25.9.2019)