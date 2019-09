Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook steht vor der Insolvenz. Das könnte sich auf heimische Tourismusregionen auswirken. Foto: APA/dpa/Paul Zinken

Salzburg/London – Die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook dürfte auch in Salzburg nicht ohne Folgen bleiben. In Saalbach-Hinterglemm seien von den 730.000 Sommerübernachtungen rund 100.000 auf Thomas Cook, insbesondere die Konzerntochter Neckermann, zurückzuführen, sagte Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des lokalen Tourismusverbands, der APA. Teile der Sommermonate August und September müssten noch abgerechnet werden. "Die Betriebe im Ort sollen für die erbrachte Leistung auch Geld sehen", so Breitfuß. Er hofft, dass hier aus der Konkursmasse etwa übrigbleibe.

Man habe in der Vergangenheit zwar bereits mit Konkursen zu tun gehabt, etwa bei russischen Reiseveranstaltern, so Breitfuß: "Eine Insolvenz in dieser Dimension ist für uns aber neu." In Bezug auf das Wintergeschäft hätten bereits die ersten Gäste angerufen, weil sie verunsichert sind. "Wir sagen ihnen, dass sie direkt beim Hotel buchen sollen – vor allem, wenn sie mit dem eigenen Auto anreisen." Grundsätzlich macht Breitfuß der kommende Winter weniger Sorgen als der zu Ende gehende Sommer. Schlecht fürs Geschäft seien auch die Turbulenzen auf dem britischen Markt, sagte Salzburgs oberster Tourismuswerber Leo Bauernberger der APA.



Österreichische Pauschalreisende können Belege einreichen

Für Pauschaltouristen von Thomas Cook Austria sei kein finanzielles Risiko zu erwarten, sagte der Präsident des Österreichischen Reiseverbands, Josef Peterleithner, am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Der Reiseveranstalter sei in Österreich mit über 20 Millionen Euro abgesichert. "Das wird ausreichend sein, um die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit also der Gäste, zu gewährleisten", sagte der Branchensprecher.

Betroffene österreichische Pauschalreisende können Buchungsbestätigungen beim zuständigen Abwickler für Reiseinsolvenzversicherungen, Allianz Partners (AWP), bis spätestens 17. November einreichen, teilte der Abwickler mit. "Die Reisenden erhalten ihre vollen Ansprüche erstattet, sofern die Höhe der Versicherungsdeckung dazu ausreicht. Ansonsten werden die Reisenden entsprechend aliquot entschädigt", schreibt AWP. Von der Absicherung umfasst seien sämtliche Pauschalreisen, aber nicht einzelne Flug- oder Hotelbuchungen.

In Österreich ist laut Außenministerium keine von der Regierung koordinierte Rückholung von Thomas-Cook-Urlaubern wie in Großbritannien geplant. "Ich sehe dazu im Moment keine Veranlassung, dass das notwendig werden könnte", sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer am Montag im Ö1-"Abendjournal". Eine solche Rückholaktion forderte am Montag die stellvertretende ÖVP-Klubobfrau und Ex-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Rund 4.600 Gäste aus Österreich sollen sich laut Thomas Cook Austria in diversen Urlaubsdestinationen befinden.



Condor-Flüge finden wie geplant statt

Mit besorgten Kunden sieht sich auch die deutsche Fluggesellschaft Condor konfrontiert. Die Thomas-Cook-Tochter hat einen Überbrückungskredit bei der deutschen Regierung beantragt, über den noch nicht entschieden wurde. Alle Flüge fänden dennoch wie geplant statt, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Spezielle Teams beantworteten an den Flughäfen Fragen der Passagiere, gleichzeitig spreche das Management mit allen Lieferanten und Partnerunternehmen, um die Maschinen weiter in der Luft zu halten.

Noch ist offen, ob es einen Investor gibt, der die Gesellschaft mit ihren 4.900 Beschäftigten von Thomas Cook übernehmen könnte. Der Chef des deutschen Verbraucherschutz-Bundesverbands, Klaus Müller, appellierte an die Bundesregierung, Condor den Überbrückungskredit zu gewähren. "Die Bundesregierung sollte Condor unterstützen, schon aus Gründen der Gleichbehandlung", sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Verweis auf ein Darlehen, das die Regierung der insolventen Air Berlin gewährt hatte. (red, APA, 24.9.2019)