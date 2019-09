In den USA soll der Hersteller Juul nun wegen zweifelhafter Vermarktungsmethoden im Visier der US-Behörden stehen, berichtete das "Wall Street Journal". Foto: APA/Reuters/Ronen Zvulun

New York – Der E-Zigaretten-Hersteller Juul Labs ist einem Zeitungsbericht zufolge ins Visier der US-Justizbehörden geraten. Gegen das Start-up laufe eine strafrechtliche Untersuchung der US-Staatsanwaltschaft in Kalifornien, schrieb das "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eingeweihte Kreise.

Juul ließ eine Anfrage zu dem Bericht zunächst unbeantwortet. Ein Justizsprecher sagte dem "Wall Street Journal", er könne eine laufende Ermittlung weder bestätigen noch verneinen.

Die Firma aus San Francisco steht wegen zweifelhafter Methoden bei der Vermarktung ihrer E-Zigaretten an Jugendliche schon länger in der Kritik. Auch andere US-Behörden ermitteln gegen Juul. Laut aktuellen Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind in den USA inzwischen 530 Fälle von Lungenverletzungen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten dokumentiert.

Markteinschränkungen in Deutschland

E-Zigaretten sind in den USA mittlerweile sehr umstritten. Präsident Donald Trump kündigte bereits "sehr strenge" Vorschriften an und bezeichnete die Nutzung von E-Zigaretten als "großes Problem".

In Deutschland wurden Juul jüngst erhebliche Markteinschränkungen auferlegt. Laut einer einstweiligen Verfügung des Düsseldorfer Landgerichts ist der Firma vorerst untersagt, Kartuschen ohne Elektro-Symbol auf dem Plastikgehäuse in den Handel zu bringen. Eine zweite einstweilige Verfügung verbietet es Juul, Kartuschen zu vertreiben, bei denen der tatsächliche Nikotingehalt von dem auf der Packung angegebenen Wert um mehr als ein Milligramm abweicht. (APA, dpa, 24.9.2019)