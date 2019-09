Rausgeputzt ins Wahllokal: Wie schaut es mit Ihren Wahltagstraditionen aus? Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu, und am Sonntag ist es so weit: Die Wahllokale öffnen ihre Pforten, und die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger können von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen – sofern sie das nicht bereits mittels Wahlkarte erledigt haben. Für viele Menschen ist das nicht einfach nur ein Sonntag – nein, es ist ein Wahlsonntag, der mit vielen Traditionen und Ritualen verbunden ist. Bei manchen fängt das bereits bei der Kleiderwahl an, wie diese Twitter-Userin berichtet:

Die Choreografie eines Wahlsonntags

Der Tag ist bei so manchen Wählerinnen und Wählern durchchoreografiert. Nach ausgiebigem Frühstück oder Brunch macht man sich mit dem Ausweis auf den Weg zum Wahllokal. Dieser Twitter-User bricht eine Lanze für die Präsenzwahl:

Man reiht sich in der Schlange ein, wartet auf den Wahlzettel und eine freie Wahlkabine und macht schließlich das Kreuz. Gewissenhaft packt man den ausgefüllten Wahlzettel in das kleine Kuvert und hofft, dass man alles richtig gemacht hat. Hat man eh nicht versehentlich bei der "falschen" Partei das Kreuzerl gesetzt? Hat man sich bei den Vorzugsstimmen eh nicht vertan?

Warten mit Tradition

Danach heißt es warten. Warten, bis die ersten Hochrechnungen mit den bunten Balken über den Bildschirm flimmern. Aber wie überbrückt man diese Zeit nur? Essen gehen, einen Ausflug machen, ein ausgefeiltes Wettsystem unter Freunden austüfteln oder im STANDARD-Liveticker mit der Community diskutieren: Wie der Tag abläuft, da haben so manche Menschen sehr festgefahrene Regeln, die bei jeder Wahl aufs Neue zelebriert werden. Das obligatorische Schnitzel und Bier gehört bei vielen an einem Wahlsonntag dazu, wie bei dieser Twitter-Userin:

Und ist es endlich 17 Uhr, treffen sich Freundinnen und Freunde zum gemeinsamen Hochrechnungsschauen oder im STANDARD-Forum, und es wird wieder analysiert, debattiert und spekuliert. Und damit geht ein spannungsgeladener Wahlsonntag mit all seinen Traditionen zu Ende.

Wie zelebrieren Sie die Demokratie?

Welche Rituale gibt es bei Ihnen am Wahlsonntag? Oder ist es ein Tag wie jeder andere? Wie schaut Ihr typischer Wahlsonntag aus? (wohl, 29.9.2019)