Martin Bernhofer ist ab 26. September Ö1-Channel Manager. Foto: ORF / Hans Leitner

Wien – Der ORF bestellt Martin Bernhofer zum "Programmleiter (Channelmanager)" des Radiosenders Ö1. Bernhofer übernimmt die Funktion am Donnerstag.

Der 1959 in Salzburg geborene Bernhofer studierte Hispanistik und Theaterwissenschaften und war in Theaterprojekten und als Dramaturg tätig. 1985 begann er als Redakteur in der Wissenschafts- und Bildungsredaktion des ORF-Hörfunks. Er gestaltete Sendungen in den Ö1-Reihen "Dimensionen", "Salzburger Nachstudio" und "Radiokolleg" und war als Moderator verschiedener Live-Sendungen tätig.

Produzierte Sendereihe, entwickelte science.orf.at

1998 wurde Bernhofer Producer der Senderreihe "Der Ö1-Essay", ab 1999 war er auch Ressortleiter der Wissenschaftsredaktion für "Projektmanagement, Symposien, Programmentwicklung und -produktion". Er war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von science.ORF.at.

Ab 2002 leitete er die Hauptabteilung "Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft" der ORF-Radios. Der promovierte Geisteswissenschafter veröffentlichte mehrere Publikationen (u. a. "Fragen an das 21. Jahrhundert"), in denen er sich mit neuen Entwicklungen in Wissenschaft, Technologie, Kultur und Gesellschaft beschäftigte. Im Rahmen von Lehraufträgen unterrichtete er Medienpädagogik und Wissenschaftskommunikation und wurde im Jahr 2000 mit dem Staatspreis für Wissenschaftspublizistik ausgezeichnet.

Um die Funktion des Ö1-Chefs hatten sich 13 Personen beworben, bis auf eine Bewerberin alle aus dem ORF. Als Favoriten galten nach dem internen Hearing Bernhofer sowie Kulturchefin Silvia Lahner und der stellvertretende Ö3-Senderchef Albert Malli. (red, 24.9.2019)