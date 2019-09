Die Orion-Kapsel soll nach über 50 Jahren erstmals wieder Astronauten auf den Mond bringen. Foto: NASA/Radislav Sinyak

Washington – In fünf Jahren will die Nasa erstmals seit 1972 wieder Astronauten auf dem Mond landen lassen. Die entsprechenden Raumschiffe für dieses ehrgeizige Unterfangen baut die US-Raumfahrtbehörde allerdings nicht selbst. Diese sollen von kommerziellen Unternehmen kommen, konkret von Lockheed Martin. Der US-Konzern hat nun von der Nasa drei Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) für den Bau dreier Orion-Raumkapseln zugesagt bekommen. Weitere Kapseln sollen folgen.

Phase eins

In einer ersten Phase sollen zunächst drei Raumkapseln für die Artemis-Missionen 3 bis 5 gebaut werden. 2022 sollen die Raumfahrzeuge für die Missionen 6 bis 8 folgen. Durch den Kauf in Dreier-Etappen hofft die Weltraumbehörde, Geld zu sparen. Jede Orion-Raumkapsel kann vier Astronauten befördern. Sie sollte den Vorgaben zufolge zudem in der Lage sein, nicht nur zum Mond sondern auch bis zum Mars und womöglich darüber hinaus zu fliegen.

"Dieser Vertrag sichert die Orion-Produktion im Laufe des nächsten Jahrzehnts und zeigt das Engagement der Nasa, eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond aufzubauen, um neues Wissen zurückzugewinnen und sich auf die Entsendung von Astronauten zum Mars vorzubereiten", sagte Nasa-Administrator Jim Bridenstine. "Orion ist ein hochleistungsfähiges, hochmodernes Raumschiff, das speziell für Weltraummissionen mit Astronauten entwickelt wurde und einen wesentlichen Bestandteil der Infrastruktur der Nasa für die Artemis-Missionen und die zukünftige Erforschung des Sonnensystems darstellt."

Aktuell liegen die Pläne zur Rückkehr zum Mond jedoch im Zeitplan zurück. Illustr.: Lockheed Martin

Erste Mondumrundung in drei Jahren

Die USA wollen frühestens im Jahr 2024 Astronauten auf den Mond schicken, darunter erstmals eine Frau. Die Arbeiten liegen jedoch hinter dem Zeitplan zurück. Bei der Entwicklung der sogenannten SLS-Rakete, die unter Federführung des US-Luftfahrtkonzerns Boeing gebaut wird, kam es immer wieder zu Verzögerungen. Die erste unbemannte Mission Artemis 1 ist für 2020 geplant, der erste bemannte Flug Artemis 2 rund um den Mond soll 2022 starten. (red, APA, 24.9.2019)