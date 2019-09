Von sechs bis 23 Uhr kann man das von Sanifair betriebene WC der Wiener Linien benutzen. Foto: APA/WIENER LINIEN/MANFRED HELMER

Wien – Geschäft mit Service: Die Wiener Linien haben am Dienstag die erste neu konzipierte WC-Anlage eröffnet. In der U-Bahn-Station Stephansplatz wurde das Stille Örtchen nicht nur neu gestaltet, es wird ab sofort auch vom Sanitäranbieter Sanifair betreut. Die Benützung kostet 50 Cent. Insgesamt sind sechs Standorte mit Servicepersonal geplant.

Noch im Herbst 2019 eröffnet eine weitere Anlage in der U-Bahn-Station Praterstern. Bis 2020 werden auch noch die Klos in den Haltestellen Karlsplatz, Schwedenplatz, Volkstheater und Westbahnhof entsprechend eingerichtet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Zukünftig alle Toiletten gebührenpflichtig

Der Toilettengang kostet künftig 50 Cent, wobei man in den servicierten WC-Örtlichkeiten zumindest einen Wert-Bon über 30 Cent erhält. Dieser lässt sich bei teilnehmenden Partnern und an Automaten einlösen.

Doch damit endet die Zahlungspflicht nicht: Die Wiener Linien werden künftig auch für unbetreuten Standorte, die sukzessive ebenfalls umgestaltet werden, 50 Cent Eintritt verlangen. Hier wird es jedoch keinen Bon geben.

Die von Sanifair betreuten Anlagen werden täglich von 6.00 bis 23.00 Uhr geöffnet und besetzt sein. Außerhalb der Öffnungszeiten steht das behindertengerechte WC zu den Betriebszeiten der Wiener Linien allen Kunden als Nacht-WC zur Verfügung. (APA, 24.9.2019)