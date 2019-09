Karl W. Steininger ist Professor für Volkswirtschaftslehre (Klimaökonomik) an der Universität Graz und Vorsitzender der Nationalökonomischen Gesellschaft (der Vereinigung der Volkswirte Österreichs). Nach dem Studium an der Universität Wien und an der University of California in Berkeley arbeitet er unter anderem bei der Weltbank und in der OECD sowie als Gastprofessor in Triest und am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Er war Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt- und Ressourcenökonomik des Vereins für Socialpolitik (der Vereinigung der Volkswirte der deutschsprachigen Länder), und ist Mitherausgeber des aktuellen Österreichischen Sachstandsberichts Klimawandel.

