WISSEN

Darf Parteigeld privat verwendet werden?

Die FPÖ streitet es gar nicht ab: Heinz-Christian Strache bekam Mietkosten ersetzt, Security-Kraft und Fahrer bezahlt, er hatte ein üppiges Spesenkonto. Aber ist das legal? Schließlich wird die FPÖ zum Großteil durch öffentliche Gelder finanziert.

Der Politologe Hubert Sickinger erklärt: Grundsätzlich ist es Parteien erlaubt, Funktionären ein Gehalt auszahlen oder eben auch ein Spesenkonto einzurichten. "Wenn ein Politiker im Wirtshaus eine Runde schmeißt, muss er das nicht aus der eigenen Tasche berappen", sagt Sickinger. Auch ein Friseurbesuch, die Maske vor Auftritten oder ein Anzug für Auftritte seien in Ordnung. Nicht erfasst wäre der Kauf von privaten Luxusgütern wie etwa einer teuren Uhr.

Problematisch könne laut Sickinger auch das Ersetzen von Wohnkosten sein – zumindest als Strache Vizekanzler war. Denn in dieser Zeit durfte er keiner anderen Erwerbsarbeit nachgehen. "Von der Partei das private Domizil bezahlt zu bekommen gleicht aber der Auszahlung eines Parteigehalts." Eine Strafe drohe bei diesem Vergehen jedoch nicht.

Strafbar sei es, wenn man Gastronomierechnungen einreicht, um Belege zu haben, obwohl anderes mit dem Parteigeld gekauft wurde. Hier sei der Geschädigte dann die Partei. (mika)

REAKTION DER PARTEI

Als am Montag erste Berichte darüber auftauchten, dass die FPÖ die Spendenbelege ihres Ex-Obmanns Strache ab dem Jahr 2013 prüfen will, wusste der neue Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp, wo er hinmusste. Nämlich nach Korneuburg zu Straches Wohnung, die jahrelang von der Partei mitbezahlt wurde. Schnell folgte das gemeinsame Foto, das Strache auf Facebook verbreitete. Die Botschaft: Die FPÖ steht hinter H.-C. Doch ganz so klar ist die Gemengelage nicht.

DIE WIENER IBIZA-RUNDE

Nepp gehörte einst dem harten Kern rund um Strache an. Zu dieser Clique zählten auch der einstige Vizeparteichef Johann Gudenus, der nicht amtsführende Stadtrat Maximilian Krauss und der einstige Finanzreferent Markus Tschank. Diese Wiener Runde urlaubte oft gemeinsam auf Ibiza.

DIE WIENER KRITIKER

Jedenfalls in den Flächenbezirken hat man für Straches Gebaren aber wenig Verständnis – genauso wie übrigens Vizeparteichef Herbert Kickl. Spesen von zehntausenden Euro zusätzlich zu einem fünfstelligen Gehalt lassen sich hier nur schwer verkaufen. Dazu kommt die Riege an Mitarbeitern, die ihre gut bezahlten Jobs in Ministerien durch das Ibiza-Video verloren hat. Sie hegen einen immer größeren Groll gegen Strache.

ABWARTENDE LÄNDER

In der Steiermark und in Kärnten ist es sehr ruhig in der FPÖ. Offenbar will man hier die Geschehnisse noch abwarten. In Niederösterreich regt sich nach dem Ausschluss von Klubobmann Martin Huber, der wilder Abgeordneter bleibt, sogar erste Kritik an Norbert Hofer und der neuen FPÖ-Spitze.

GRANTIGE PARTEISPITZE

Selbstbewusst tritt auch die oberösterreichische Landespartei auf. Sie fordert schon lange Konsequenzen für Strache. Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner wie auch FPÖ-Chef Norbert Hofer verfolgen seit längerem das Ziel, die FPÖ für eine "bürgerliche Mitte" attraktiv zu machen – das nächste Getöse rund um Strache kann man da keinesfalls gebrauchen. Allerdings: erbitterten Streit oder gar einen Zerfall in zwei Lager samt "Liste Strache" auch nicht. (fsc, krud, mika, 24.9.2019)