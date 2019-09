In Wahlzeiten mutieren vor allem größere Städte zu einem regelrechten Dschungel aus Plakatständern. An den Sujets, die meist süße Tiere oder weniger süße Spitzenpolitiker in Kombination mit mehr oder weniger knackigen Slogans zeigen, stoßen allerdings nicht bei jedem auf Anklang.

Während manche zu Spraydose oder Edding greifen und sich damit in das rechtlich relevante Territorium der Sachbeschädigung begeben, ermöglicht ein Onlinetool nun die Rache für die Wahlwerbeflut mit gelinderen Mitteln. Der Plakatgenerator ist wieder da, und zwar in der Nationalratswahl-2019-Edition.

Foto: Screenshot

Einfaches Werkzeug

Das Tool, hinter dem der Webentwickler Gregor Vostrak steht, bietet verschiedene Plakatmotive von fünf der wahlwerbenden Parteien, die man nun mit eigenem Text versehen kann. Auf Vorlagen von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos kann man sich nun digital austoben, wobei verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten hinsichtlich Stil und Größe der Schrift angeboten werden.

Das fertige Werk lässt sich anschließend einfach per Knopfdruck als JPG-Datei herunter laden. (red, 24.09.2019)