Vor der Uno warnte Boris Johnson vor Terminatoren mit pinken Augen, knochenlosen Hühnern und den Gefahren der Technologie. Zuhause erwarten ihn Dienstag die Niederungen des Unterhauses und das Brexit-Chaos.

London – Nach der schweren Gerichtsniederlage des britischen Premiers Boris Johnson vom Dienstag kehrt das britische Unterhaus schon Mittwochmittag wieder aus seiner Zwangspause zurück. Das Oberste Gericht des Vereinigten Königreichs hatte zuvor den von Johnson angeordneten Parlamentsurlaub als "unrechtmäßig und nichtig" bezeichnet und rückgängig gemacht. Der Regierungschef habe versucht, sich in der Endphase der Brexit-Verhandlungen der Kontrolle des Parlaments zu entledigen, das eigentlich erst am 14. Oktober wieder zusammentreten sollte.

Nun tagen die Abgeordneten am Mittwoch ab 12.30 Uhr MESZ wieder. Über den Parlamentsfahrplan war zunächst wenig bekannt. Laut dem Sprecher des Unterhauses, John Bercow, soll der Tag für dringende Anfragen, Reden der Minister und Anträge der Abgeordneten auf dringende Debatten reserviert sein. Die am Mittwochmittag eigentlich traditionelle Fragestunde mit Premier Johnson wird hingegen ausfallen. Dieser befand sich Mittwochvormittag nämlich noch auf der Rückreise aus New York, wo er bei den Vereinten Nationen Dienstagabend (Ortszeit) noch seine Rede gehalten und das Brexit-Chaos bei dieser Gelegenheit mit antiken Götterstrafen verglichen hatte.

Prometheus, Albtraummatratzen und Terminatoren

Gemeint war das vor allem als ein Angriff auf Gegner des EU-Austritts. Im Mythos des antiken Helden Prometheus, der den Göttern das Feuer gestohlen und es den Menschen gebracht hatte, fraß zur Strafe täglich ein Adler die ständig nachwachsende Leber aus dem Leib des am Kaukasus festgeschmiedeten Titanen. "Das ging ewig so weiter, ein bisschen so wie mit dem Brexit im Vereinigten Königreich, wenn es nach einigen unserer Abgeordneten ginge", sagte Johnson. Es war der erste größere öffentliche Auftritt Johnsons seit der Gerichtsentscheidung. Zuvor hatte er nur vor Journalisten kommentiert, er sei mit dem Urteil nicht einverstanden, werde sich aber daran halten.

Eigentlich hatte der britische Premier vor der Uno eine Rede über den Fortschritt der Technologie und die damit verbundenen Gefahren halten wollen – in den entsprechenden Passagen sparte er nicht mit aufsehenerregenden Vergleichen und Sprachbildern. In der Zukunft werde "Ihre Matratze Albträume aufzeichnen und der Kühlschrank piepsend nach mehr Käse rufen", so der Premier. Es liege an den Politikern, für Bestimmungen zu sorgen, die der Technik Grenzen setzen. "Was wird künstliche Intelligenz bedeuten?", fragte Johnson: "Hilfreiche Roboter, die beim Waschen und der Pflege älterer Generationen helfen, oder Terminatoren mit pinken Augen, die aus der Zukunft zurückkommen, um die menschliche Rasse zu vernichten?"

Johnson und Minister unter Beschuss

Die futuristische Rede mit ihren intellektuellen Einsichten lag über Kreuz mit den unmittelbar vor Johnson liegenden Problemen, die den Premier nun nach seiner Rückkehr erwarten. Auch innerhalb des Anti-EU-Flügels in der konservativen Partei regt sich Widerstand gegen den Premier und seine Brexit-Strategie. Nach Informationen der BBC soll zumindest ein Mitglied des Kabinetts seinen Rücktritt gefordert haben. Vor allem sein Chefstratege Dominic Cummings steht nun unter Beschuss.

Auf ein Misstrauensvotum gegen den Regierungschef will sich Oppositionschef Jeremy Corbyn dennoch vorerst nicht einlassen, solange ein ungeregelter EU-Austritt am 31. Oktober droht. Das machte Corbyn Dienstagabend bei seiner Abschlussrede zum Labour-Parteitag in Brighton deutlich. Bei einem Brexit ohne Abkommen wird mit erheblichen Schäden für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet

Misstrauen würde Johnson helfen

Und ein solcher "harter" Brexit könnte bei einem erfolgreichen Misstrauensvotum drohen: Denn dann blieben nur 14 Tage Zeit, um eine neue Regierung zu finden, die danach das Vertrauen des Parlaments gewinnen müsste. Weil Corbyn aber nur sich selbst als Premier akzeptieren will, die Oppositionsparteien ihn aber ablehnen, könnte das schwierig werden.

Sollte in dieser Zeit kein geeigneter Kandidat gefunden werden, bliebe Johnson kommissarisch Premier – bis frühestens 25 Arbeitstage später eine Neuwahl stattfinden könnte. Damit hätte die Opposition Johnson gleich zwei Wünsche erfüllt: Er wäre zum EU-Austrittstermin am 31. Oktober noch Premier und hätte jene Neuwahlen erreicht, die er seit Wochen fordert. In den Umfragen führt seine Konservative Partei weiter mit großem Vorsprung vor Labour.

14 Tage Zwangspause

Begonnen hatte die Zwangspause in der Nacht zum 10. September. Das Parlament sollte erst am 14. Oktober wieder zusammentreten. Kritiker hatten Johnson vorgeworfen, dass er damit das Unterhaus kaltstellen wolle. Trotz Zwangspause hatte Johnson nicht verhindern können, dass die Abgeordneten ein Gesetz verabschiedeten, das den Premierminister zum Beantragen einer weiteren Verlängerung der Brexit-Frist verpflichtet. Sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert sein, müsste Johnson einen entsprechenden Antrag nach Brüssel schicken. Der Regierungschef will sich dem jedoch nicht beugen. (mesc, APA, 25.9.2019)