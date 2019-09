Beratung und Hilfe:

Haben Sie das Gefühl, Ihren Alkoholkonsum nicht mehr im Griff zu haben? Vertrauen Sie sich jemandem an. Hat eine Person in Ihrem Umfeld Probleme mit Alkohol? Bieten Sie Hilfe an. Ansprechpartner sind ein Arzt oder eine Ärztin Ihres Vertrauens sowie viele anonyme und kostenlose Beratungsstellen in ganz Österreich, zu finden unter: dialogwoche-alkohol.at

Weiterlesen:

