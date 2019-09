Koché

Auf Instagram sind Buchclubs schon seit einiger Zeit der letzte Schrei, Designerin Christelle Kocher rollte nun in ihrer Show in der Bibliothek des Centre Pompidou im finalen Walk der Bücher lesenden Frau den Teppich aus: Die Models trugen Bücher in ihren Händen. Die Mode? Gar nicht zum "hinterm-Buch-Verschwinden": Die Designerin zeigte mit Schmuckstücken und Federn besetzte, von Spitze durchbrochene Negligé-Kleider und sportliche Looks wie Patchwork-Trainingsanzüge.