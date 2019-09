Nach der Pleite der britischen Muttergesellschaft Thomas Cook ist nun auch die deutsche Thomas Cook GmbH insolvent. Foto: AFP/Costas Metaxaskis

Das Schicksal von Thomas Cook in Österreich hängt am seidenen Faden. Wird der Reiseanbieter von der Pleite des britischen Konzerns mitgerissen, oder gibt es doch noch eine Lösung? Intensive Gespräche mit möglichen Kapitalgebern in Deutschland sind am Mittwoch gescheitert. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Kurz darauf meldete auch die österreichische Tochter Insolvenz an, will jedoch den Betrieb fortführen.



"Wir hätten diesen gerichtlichen Schritt natürlich lieber vermieden, doch leider ließ sich auf dem Verhandlungsweg keine kurzfristige Lösung erreichen", sagt Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung der Thomas Cook GmbH. Ziel einer Sanierung ist es, das profitable, aber schon länger durch das schwache Geschäft von Thomas Cook in Großbritannien und den Brexit belastete Geschäft des deutschen Veranstalters selbständig fortzuführen. An Österreich hängen unter anderem auch osteuropäische Neckermann-Firmen.

40 Millionen Euro an Forderungen

Was die Sache nicht gerade vereinfacht: Thomas Cook Österreich hat im Geschäftsbericht 2018 Forderungen in Höhe von gut 40 Millionen Euro ausgewiesen. Diese Außenstände existieren gegenüber verbundenen Unternehmen, also Gesellschaften der Cook-Gruppe. Da macht es nun einen ziemlichen Unterschied, ob der Adressat der Zahlungsflüsse insolvent ist oder nicht, weil die Forderungen im Falle einer Insolvenz großteils uneinbringlich sein dürften.

Thomas Cook Deutschland erklärte, sich vom Mutterkonzern loslösen und das Veranstaltergeschäft selbstständig fortführen zu wollen. Foto: Reuters

Condor gerettet

In Deutschland gibt es zumindest an einer verwandten Front Aufatmen. Der Ferienflieger Condor hat von der deutschen Bundesregierung und der hessischen Landesregierung die Zusage über eine Bürgschaft für einen sechsmonatigen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten. Das teilte das die zu Thomas Cook zählende Gesellschaft mit.

Diese Zusage sei Voraussetzung für eine Prüfung durch die Europäische Kommission. Erst nach einer positiven Entscheidung aus Brüssel werde der Kreditbetrag von der staatlichen Förderbank KfW ausgezahlt. Wann die Entscheidung aus Brüssel vorliegt, könne noch nicht gesagt werden. Einer derartiger Überbrückungskredit für die deutsche Cook-Tochter könnte auch das Überleben des heimischen Ablegers des Tourismuskonzerns bedeuten.

Versorgung für gestrandete Fluggäste. Foto: Reuters

Rettung für österreichische Tochter

"Wenn dieser Überbrückungskredit gewährt wird, dem auch die EU-Kommission zustimmen muss, sehe ich auch für Thomas Cook-Tochter aus Österreich die Chance als gegeben, ohne ein Insolvenzverfahren den Turnaround zu schaffen", sagt Insolvenzexperte Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform.

Um sich von möglichen Forderungen der insolventen Konzernmutter Thomas Cook zu befreien und sich aus dem Konzernverbund zu lösen, beabsichtige die Condor Flugdienst GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen, hieß es. Dies ist eine Besonderheit des deutschen Insolvenzrechts.

Damit wolle sich Condor von möglichen Forderungen der Konzernmutter Cook befreien. "Dieser Schritt ist in der derzeitigen Lage das Beste für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und für uns. Denn wir erlangen so die volle Unabhängigkeit von der Thomas Cook Group plc und mehr Sicherheit für unsere Zukunft."

In Dalaman in der Türkei sorgen Cook-Kunden für lange Schlangen. Foto: Reuters

Condor fliegt weiter

Wegen der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook hatte die bisher profitable Condor einen staatlich verbürgten Überbrückungskredit beantragt, um "Liquiditätsengpässe" zu verhindern. Condor fliegt trotz der Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook weiter, hatte aber auf Unterstützung des Bundes gehofft.

"4.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und Kunden von Condor danken der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung für ihre Zusage", erklärte Condor. Die Fluggesellschaft sei ein operativ gesundes und profitables Unternehmen, das auch im laufenden Jahr ein positives Ergebnis verzeichnen werde.

"Weil unsere Liquidität für die saisonal bedingt schwächere Buchungsperiode von unserer insolventen Muttergesellschaft verbraucht wurde, benötigen wir diese Brückenfinanzierung für den Winter. Die Zusage ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung unserer Zukunft", so Condor-Chef Ralf Teckentrup. (red, AFP, 25.9.2019)