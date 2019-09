Hot gewinnt derzeit Kunden Foto: STANDARD/Pichler

Es ist eines der großen Geheimnisse der Branche. Kein Mobilfunker verrät gerne, wohin seine Kunden abwandern. Das Preisvergleichsportal Tarife.at hat anhand seiner Daten nun eine Analyse vorgelegt, die einen Einblick in das Wechselverhalten seiner Nutzer erlaubt. Die Informationen wurden in den vergangenen Wochen gesammelt und ausgewertet. Demnach wechseln viele Kunden zum Diskonter Hot, während die großen Mobilfunker "3" und Magenta (vormals T-Mobile) Kunden verlieren. Die Zahlen zeigen allerdings nur einen Ausschnitt, da Tarife.at hauptsächlich von besonders interessierten Nutzern konsultiert wird und das Portal einen eigenen Yesss-Tarif anbietet, der die offiziellen Angebote des Anbieters unterbietet,

Wie die Nutzer von Tarife.at wechseln. Grafik: Tarife.at

Konkret wechselten 22,46 Prozent der Kunden zu Hot. Platz zwei geht mit 14,22 Prozent an einen weiteren Diskonter, Yesss. Danach folgen "3" (12,43 Prozent), A1 (12,25 Prozent), spusu (11,94 Prozent) und Magenta (10,65 Prozent) sowie etwas abgeschlagen educom (5,22 Prozent) und bob (3,96 Prozent). Die restlichen 6,87 Prozent verteilen sich auf die übrigen Anbieter.

Verluste für "3" und Magenta

Verluste muss "3" hinnehmen: Der Anbieter konnte zwar Kunden aus dem Pool der Wechsler gewinnen, hat gleichzeitig aber 28,84 Prozent an den Mitbewerb verloren, was in Summe einem Minus von 16,41 Prozent entspricht.

Auch das Ergebnis von Magenta fällt wenig rosig aus: Der Zuwachs kann den gleichzeitigen Verlust von 20,35 Prozent nicht wettmachen und mündet in einem Minus von 9,7 Prozent. Mit einem blauen Auge kommt A1 davon und verzeichnet in Summe einen Zuwachs von 2,16 Prozent. (sum, 25.9. 2019)