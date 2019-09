Ein neuer Trailer zu "El Camino: A Breaking Bad Movie" wurde am Mittwoch, den 24. September, auf YouTube veröffentlicht Foto: Netflix / Youtube Trailer Screenshot

Am 11. Oktober bringt Netflix eine Filmfortsetzung der Serie "Breaking Bad" heraus. Bereits jetzt wurde ein Trailer zum Film "El Camino: A Breaking Bad Movie" veröffentlicht.

Aaron Paul setzt seine Rolle als Jesse Pinkman fort. Der Film knüpft an das Serienende von "Breaking Bad" an und erzählt somit die Geschichte von Jesses Weg in die Freiheit, nachdem er angekettet als Drogenkoch gefangengehalten wurde.

Trailer zu "El Camino: A Breaking Bad Movie". Netflix

Flucht-Film

Was in den ersten Sekunden des Trailers zu sehen ist: Die Polizei rast, begleitet von Sirenen, die Straße entlang, Jesse Pinkman klopft an die Tür eines Bekannten. Offenbar traumatisiert, versucht er, wieder zurück ins Leben zu finden. Wie das genau aussieht, erfahren die Zuschauer jedoch nicht im Detail. Erkennbar ist nur eine Aneinanderreihung von Szenenausschnitten, die darauf schließen lassen, dass ihm bei diesem Versuch einige Steine in den Weg gelegt werden. (west, 25.9.2019)