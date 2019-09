Berlin – Die Chefs der 30 größten Konzerne in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger verdient. Die Gehälter sanken im Vergleich zu 2017 um zwei Prozent, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) ergab. Damit lagen die Gehälter der DAX-Chefs im Jahr 2018 bei rund 6 Millionen Euro im Median.

Der Median ist ein Mittelwert, der Ausreißern ein geringeres Gewicht gibt als der einfache Durchschnitt. Zum Vergleich: Der Median des Jahreseinkommens aller Arbeitnehmer, darunter auch Teilzeitkräften, liegt bei etwas über 30.000 Euro, ein DAX-Chef verdient also 200 Mal mehr.

Die Gehälter der Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern von 160 im DAX notierten Unternehmen wurden untersucht. Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Die Chefs der Unternehmen, die im MDAX der mittelgroßen Werte notiert sind, erhielten demnach sieben Prozent weniger Gehalt. Die Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen im Kleinwerteindex SDAX bekamen ein Prozent weniger. Die Konzernlenker der Tec-DAX-Unternehmen konnten sich indes über ein Plus von zwei Prozent freuen. Dies hängt allerdings auch mit der neuen Zusammensetzung der Indizes zusammen. So ist etwa die Deutsche Telekom als Schwergewicht im TecDAX notiert.

Nachdem die Gehälter in den Vorjahren dank der andauernd starken Konjunktur gestiegen waren, habe 2018 die sich abschwächende Wirtschaft die Geschäftsentwicklung erstmals signifikant beeinflusst. Das zeige sich auch an der Vergütung, heißt es in der Studie. PwC hat die Gehälter von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aller 160 Unternehmen in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX untersucht.

Tatsächlich ausbezahlte Managergehälter stiegen um elf Prozent

Negativ entwickelten sich allerdings nur die sogenannten gewährten Gehälter. Die tatsächlich ausgezahlten Vergütungen der deutschen Top-Manager seien sogar um elf Prozent gestiegen. Das liege auch daran, dass stellenweise variable Teile der Vergütungen erst viel später ausgezahlt würden, erklärten die Macher der Studie. Außerdem macht die Untersuchung einen Unterschied zwischen Konzernchefs und den übrigen Vorstandsmitgliedern. Bei letzteren sieht es etwas anders aus: Die Vorstände der DAX- und TecDAX-Unternehmen konnten sich über höhere vereinbarte Gehälter freuen.

Bei Aufsichtsräten zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab: Die Gesamtgehälter der Vorsitzenden sanken 2018 mehrheitlich, die der übrigen Mitglieder stiegen. Die Vergütung eines Aufsichtsratschefs eines DAX-Unternehmens betrug demnach im Median 325.000 Euro. (APA, red, 25.9.2019)