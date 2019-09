Buttrig

Foto: Lukas Friesenbichler

Der Preis-Leistungs-Sieger im Testsample macht das Haar dank Macadamiaöl und Sheabutter richtig schön dunkel glänzend. Die Hände werden dabei auch gepflegt, so reichhaltig wie das Zeug ist. Schwer und fett liegt der Schopf an der Kopfhaut an – wie es sein soll. Die Frisur bleibt tagsüber und bis zum nächsten Morgen in Form. Schwer auszuwaschen.

Pomade 2 in 1 Bart & Haar; Balea Men, DM Drogerie-Markt, Landstraßer Hauptstr. 2a, 1030 Wien; 100 ml; 2,25 Euro

4 von 6 Punkten

Hopfig

Foto: Lukas Friesenbichler

In einem schönen roten Retrodöschen befindet sich diese harte, wächserne Pomade, die vom Geruch her ein bisserl an Lederpolitur erinnert. Wachs mit Hopfenextrakt macht das Haupthaar fettig und schwer, hält so aber die Fasson stabil in allen Lagen. Am nächsten Morgen hat man die perfekte Out-of-Bed-Frisur. Erstaunlich gut auswaschbar.

Haarstyling Wax Pomade, Brisk; DM Drogerie-Markt, Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien; 75 ml; 4,95 Euro

4 von 6 Punkten

Britisch

Foto: Lukas Friesenbichler

Wer weiß schon, was sich Boris "Hulk" Johnson in die Haare schmiert. Mit dieser leicht aufzubringenden Pomade von der Insel lässt sich jedenfalls die Frisur zum Brexit haltbar formen. Die Haare fühlen sich nicht ganz so fettig an, wie man ob der wie Schmierseife aussehenden Substanz in der hübschen Blechdose hätte erwarten können. Gut auswaschbar.

Pomade, The Great British Grooming Co.; Müller, Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien; 75 ml; 9,95 Euro

5 von 6 Punkten

Holländisch

Foto: Lukas Friesenbichler

"Hollands finest Pomade", verspricht das Schwein auf der auf antik gemachten blauen Blechdose. Und es hat wohl recht: Das durchsichtige Wachs lässt sich gut verteilen, die Schmalzlocke bleibt bombenfest an ihrem Platz. Dazu hat man den ganzen Tag einen zarten Vanilleduft in der Nase. Da das Haarstylingmittel wasserlöslich ist, kann man es gut auswaschen.

Reuzel Blue Pomade, Reuzel Inc., Friseurbedarf Hairbase, Währinger Straße 99, 1180 Wien; 113 g; 14,90 Euro

6 von 6 Punkten

Foto: Lukas Friesenbichler

Zuckrig

Ist das noch Pomade? Tatsächlich sieht das Zeug des französischen Kosmetikriesen eher wie flüssige Zuckerglasur aus – und riecht auch ein bisserl so. Es ist also sehr weich, eher cremig. Es pickt das Haar nicht so nieder wie der Rest hier, ist von daher sehr angenehm zu tragen. Die Frisur sitzt. Lässt sich wunderbar auswaschen. Aber irgendwie ist es auch eine Themenverfehlung.

Barberclub Bart & Haar Pomade, L´Oréal Men Expert; Müller, Landstr. Hauptstr. 18, 1030 Wien; 75 ml; € 6,95

4von 6 Punkten

Foto: Lukas Friesenbichler

Kokosnussig

Wer darauf steht, mehrere Stunden eine zarte Kokosnuss-Duftfahne nach sich zu ziehen, der ist gut beraten, zu diesem Produkt zu greifen. Denn diese Pomade setzt auf Kokosöl und Wachs, um das Haupthaar fettig-glänzend im Scheitel zu halten – auf dem Dancefloor ebenso wie im Büro. Vegan ist es obendrein, aber nicht so gut auszuwaschen.

Dapper Dan Men’s Pomade, Dapper Dan, Hagel-Shop.at; 100 ml; € 12,95 (zzgl. Versandkosten)

5 von 6 Punkten

(Markus Böhm, RONDO, 30.9.2019)