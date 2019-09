3. Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Das Resort befindet sich in Gargnano, einem der charakteristischsten Orte am westlichen Ufer des Gardasees. Es erstreckt sich über einen elf Hektar großen Park im Herzen der Riviera dei Limoni, der Zitronenküste. Zwischen sanften Hügeln und natürlichen, mit Olivenhainen und Wäldern geschmückten Terrassen kann man einen Panoramablick über den See genießen. Platz drei in der Kategorie beste Lage.