Filmisch gruselt es sich besonders gut, wenn die Blätter fallen, es draußen langsam kalt und kälter und bereits am Nachmittag finster wird. Gut also, dass seit Anfang dieser Woche auch offiziell Herbst ist und nun alle paar Wochen ein neuer Horrorfilm in die Kinos kommt. Pennywise terrorisiert Kinder und Erwachsene in Maine, Ari Aster präsentiert in "Midsommar" eine besonders abgründige Sommersonnenwende, und auch ein Aufenthalt in "The Lodge", wie in Veronika Franz' und Severin Fialas Film, der am Slash-Filmfestival Premiere feierte, ist nicht zu empfehlen. Sehenswert sind die Filme für Freunde gepflegten Grusels aber allemal.

Beunruhigender Sommer in "Midsommar". Foto: lunafilm

Gehören Sie zu den Horrorfilm-Spezialisten?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!



Und, wie haben Sie abgeschnitten? Auf welchen Horrorfilm freuen Sie sich besonders? Und welchen Klassiker könnten Sie immer wieder anschauen? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 27.9.2019)