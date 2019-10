Vor kurzem wurde der neue Megaflughafen in Peking eröffnet. Es ist zu erwarten, dass dieser bald auch im sogenannten Connectivity Index eine größere Rolle spielen wird. Veröffentlicht wird dieser Gradmesser für die Bedeutung eines Airports jährlich vom Official Airline Guide (OAG). In ihm wird aufgeführt, welche Flughäfen die international am besten vernetzten der Welt sind. Er spiegelt die Anzahl möglicher internationaler Verbindungen in Relation zu den vom Flughafen angeflogenen Destinationen wider. Das sind die Top Ten der Megahubs des Jahres 2019.

In dieser Galerie: 10 Bilder HKG – Hongkong International Airport, China Hongkong eröffnet die Top Ten des Connectivity Index (234). Die meisten Flüge werden hier von Cathay Pacific Airways angeboten. Foto: Getty Images/PuiYuen Ng SIN – Flughafen Singapur, Singapur Vergangenes Jahr noch auf Platz acht zu finden, verliert der Singapore-Changi-Flughafen mit einem Connectivity Index von 240 einen Rang und landet 2019 auf dem neunten Platz. Foto: Getty Images/tang90246 ATL – Atlanta International Airport, USA Die meisten Flüge werden hier von Delta Airlines durchgeführt: Auch der US-amerikanische Flughafen Hartsfield-Jackson in Atlanta ist unter den zehn größten weltweit (Connectivity Index 247). Foto: Getty Images/SeanPavonePhoto CDG – Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle, Frankreich Im Ranking 2018 noch auf den neunten Platz, konnte sich der Pariser Flughafen Charles de Gaulle um zwei Ränge verbessern. Die hier dominierende Airline: Air France. Foto: Getty Images/BalkansCat YYZ – Toronto Pearson International Airport, Kanada Letztes Jahr noch in den Top Five mit einem Connectivity Index von 271 (2019: 251), ist der kanadische Flughafen Toronto-Pearson heuer auf Platz sechs abgerutscht. Die Fluggesellschaft mit den meisten abfliegenden und ankommenden Flügen: Air Canada. Foto: Getty Images/typhoonski MUC – Flughafen München, Deutschland Neu und gleich auf dem fünften Platz eingestiegen ist der Flughafen München. Dominierende Airline: Lufthansa. Foto: Getty Images/iStockphoto/narvikk AMS – Flughafen Amsterdam Schiphol, Niederlande Für KLM-Royal Dutch Airlines ist Schiphol der Heimatflughafen. International gesehen landet AMS auf dem vierten Platz im Connectivity Index der OAG. Foto: Getty Images/Lya_Cattel ORD – Chicago O'Hare International Airport, USA Die Top Drei eröffnet der zweite US-Flughafen im Ranking: Atlanta (Connectivity Index 290). Dominierende Airline: United Airlines. Foto: Getty Images/Mie Ahmt FRA – Flughafen Frankfurt, Deutschland Frankfurt schafft es auf den zweiten Stockerlplatz (Connectivity Index 309). Wie in München ist auch hier die Lufthansa besonders stark. Foto: Getty Images/Wicki58 LHR – London Heathrow, UK Wie schon in einigen Rankings der Vorjahre ist das größte Drehkreuz im internationalen Flugverkehr erneut der Londoner Flughafen Heathrow. Mit einem Connectivity Index von 317 liegt der Flughafen weit vor Frankfurt. Die Fluglinie British Airways dominiert den am besten angebundenen Flughafen der Welt. (max, 2.10.2019) Foto: Getty Images/GordonBellPhotography