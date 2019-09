Sind Männer wirklich testosterongesteuert? Was ist an dem Mythos dran und wie wirkt das Androgen im Körper? "Testosteron – Der Stoff, aus dem die Männer sind" um 20.15 Uhr, ORF 1 Foto: ORF

20.15 REPORT

Dok 1: Testosteron – Der Stoff, aus dem die Männer sind Was ist an dem Mythos des testosterongesteuerten Mannes dran? Eine Dok 1-Dokumentation über die Entstehung und Wirkungsweisen des Androgens im Körper. Was sagt die Forschung über das "wichtigste männliche Sexualhormon"? Bis 21.05, ORF 1

20.15 MAGAZIN

Wahl 19: Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten Drei Tage vor der Nationalratswahl treffen sie zur traditionellen Schlussrunde aufeinander. Claudia Reiterer und Armin Wolf leiten die Diskussion. Zu Gast: Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Peter Pilz (Jetzt) und Werner Kogler (Die Grünen). Bis 22.10, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Welche Regierung braucht das Land? Momentan liegt Sebastian Kurz in den Umfragen mit großem Vorsprung vorn. Die Frage ist: Mit wem wird er koalieren? Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Exvizekanzler Reinhold Mitterlehner und Autorin Julya Rabinowich. Bis 23.25, Servus TV

22.45 MAGAZIN

Eco Die Themen der diesmaligen Ausgabe: Thomas-Cook-Pleite – Der Schock in der Tourismusbranche. Kampf der Landflucht – Wie Dörfer und Kleinstädte nun doch wieder attraktiv werden. Grünes Gold – Wie viel Steiermark steckt denn wirklich im Kürbiskernöl? Bis 23.20, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Wahl 19: Runde der Wahlbeobachter Im Anschluss an die Elefantenrunde im ORF 2 diskutieren die Politberater Heidi Glück und Feri Thierry, Politikstratege Lothar Lockl, die PR-Berater Josef Kalina und Heimo Lepuschitz sowie der Chef vom Dienst Benjamin Weiser (ZackZack.at) mit ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher über den Wahlkampf und potenzielle Koalitionsvarianten. Bis 23.35, ORF 3

23.20 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Rock-'n'-Roll-Legende Peter Kraus und seine Ehefrau Ingrid lüften das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe. Opernsängerin Iva Schell bringt ihre erste CD heraus. Ärztin und Extremsportlerin Alexandra Meixner und ihr Ehemann sprechen über die körperlichen und mentalen Grenzen des Extremsports. Bis 0.20, ORF 2