Washington – US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen angeregt, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. Das geht aus einer am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Abschrift des Gesprächs vom 25. Juli hervor.

"Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten", sagte Trump, nachdem der Ukrainer die Frage amerikanischer Rüstungslieferungen angesprochen hatte. Selenskyj möge bitte mit William Barr, seinem Justizminister, und Rudy Giuliani, seinem persönlichen Anwalt, über Hunter Biden, den Sohn Joe Bidens, und dessen Vater sprechen. Es gebe viel Gerede über Bidens Sohn und darüber, dass Joe Biden die Strafverfolgung in der Ukraine gestoppt habe. Biden senior habe sich damit gebrüstet, dass er die Anklage gestoppt habe – "wenn Sie sich das mal ansehen könnten…"

Selenskyj sicherte Trump zu, dass der neue Staatsanwalt der seine Arbeit im September aufnehmen werde "zu 100 Prozent meine Person, mein Kandidat" sein werde und "er oder sie wird sich die Situation ansehen".

Untersuchungen für Impeachment

Bereits am Dienstagabend hatte Nancy Pelosi, die Nummer eins der Demokraten im Repräsentantenhaus, erste Schritte für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten angekündigt. Die Abgeordnetenkammer wird demnach in sechs Ausschüssen offiziell mit Ermittlungen beginnen. Sie soll herausfinden, ob sich Trump der Hilfe einer fremden Macht bediente, um sich gegenüber einem potenziellen Kontrahenten im Wahlkampf des Jahres 2020 Vorteile zu verschaffen.

Als Pelosi ihren Entschluss in einer kurzen Fernsehansprache verkündete, war nichts mehr von früherer Skepsis zu spüren. Nichts mehr davon, dass gerade sie lange Zeit vor einem übereilten Impeachment-Anlauf gewarnt hatte, mit dem Argument, dass die Mehrheit der Wähler kein politisches Spektakel wolle, sondern von der Politik Beiträge zur Lösung ihrer Alltagsprobleme erwarte. In kompromisslosen Worten, vor der patriotischen Kulisse von sechs Sternenbannern, warf sie Trump nunmehr vor, seinen Amtseid, die nationale Sicherheit und die Integrität amerikanischer Wahlen verraten zu haben. "Der Präsident muss zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand steht über dem Gesetz." Es war die erste Attacke in einer Schlacht, die sich bis weit ins Wahljahr 2020 hinziehen könnte.

Nationale Sicherheit

Man müsse handeln, solange das Eisen noch heiß sei, habe die Grande Dame der Demokraten ihre Parteifreunde im Kongress zur Eile angehalten, berichten amerikanische Zeitungen. Man dürfe nicht zulassen, soll Pelosi gesagt haben, dass Trump das Ganze zu einer Petitesse herunterspiele, denn im Kern gehe es um die nationale Sicherheit der USA. Trump konterte, indem er ankündigte, die Abschrift eines am 25. Juli geführten Telefonats mit Selenskyj freizugeben. "Sie werden sehen, dass es sich um ein sehr freundliches und absolut angemessenes Telefongespräch handelte", hatte er schon am Dienstag getwittert. Es habe weder Druck noch ein "quid pro quo" gegeben.

Den Demokraten wiederum genügt nicht, dass man im Wortlaut nachlesen kann, was Trump und Selenskyj an jenem Julitag besprachen. Nach ihrem Willen soll das Weiße Haus auch die interne Beschwerde eines Whistleblowers veröffentlichen, eine Beschwerde, die die Lawine ins Rollen gebracht hatte. Über den Anonymus wissen Außenstehende bisher nur, dass es sich um einen Mitarbeiter der Regierung handelt. Im August wandte er sich an den Generalinspekteur der Geheimdienste, um ein Fehlverhalten an der Staatsspitze zu melden. Ob es nur ein Telefonat war, das ihn Alarm schlagen ließ, oder ob er sich auf eine Serie von Gesprächen bezog, wo und warum er zum Ohrenzeugen wurde – das alles ist noch unklar. Wie Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Abgeordnetenhaus, mitteilte, soll der Whistleblower nächste Woche vor dem Kongress aussagen.

Politische Frage

Irgendwann hat das Justizkomitee des Hauses zu entscheiden, ob die Vorwürfe schwer genug wiegen, um die gesamte Parlamentskammer über ein Impeachment abstimmen zu lassen. Vieles spricht dafür, dass es so kommt. Seit der Kongresswahl im vergangenen November stellen die Demokraten die Mehrheit. Und dass es letztlich eine rein politische Frage ist, ob der Prozess hin zur Amtsenthebung in Gang gesetzt wird, hat der Ex-Präsident Gerald Ford einmal kurz und prägnant in Worte gefasst: Amtsenthebungswürdig sei, was immer eine Mehrheit des Repräsentantenhauses dafür halte.

Dann aber warten im Senat hohe Hürden, an denen bislang noch jedes Impeachment-Verfahren gescheitert ist, sowohl kurz nach dem Bürgerkrieg das gegen den damaligen Präsidenten Andrew Johnson als auch Ende der Neunziger das gegen Bill Clinton. Nur wenn sich eine Zweidrittelmehrheit der kleineren Kongresskammer gegen den Staatschef stellt, kann der tatsächlich seines Amtes enthoben werden. Es bedeutet, dass mindestens 20 republikanische Senatoren auf Distanz zum De-facto-Anführer ihrer Partei gehen müssten, was aus heutiger Sicht illusorisch erscheint. Zu eindeutig hält die Basis zu dem Trump, als dass es konservative Senatoren wagen würden, sich mit ihr anzulegen. Nur ist das eben, darauf gründen die Demokraten ihre Hoffnung, nicht viel mehr als eine Momentaufnahme. (Frank Herrmann aus New York, Noura Maan, 25.9.2019)