Washington – US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen angeregt, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. Das geht aus einer am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Abschrift des Gesprächs vom 25. Juli hervor.

Selenskyj sicherte Trump Unterstützung in der Causa zu

Bei Trumps Erwähnung von Biden geht es um frühere Geschäfte von dessen Sohn in der Ukraine. Biden soll ihn damals als Vizepräsident vor Korruptionsermittlungen geschützt haben, indem er die Entlassung eines Staatsanwalts veranlasste. In dem Telefonat mit Selenskyj sagte Trump: "Es wird viel geredet über Bidens Sohn, dass Biden die Untersuchungen gestoppt hat und eine Menge Leute wollen herausfinden was da los war, also was immer Sie mit dem Generalstaatsanwwalt tun können wäre toll. Biden lief herum und brüstete sich damit die Untersuchungen gestoppt zu haben, wenn Sie sich das ansehen könnten... für mich klingt das fürchterlich." Selenskyj sicherte Trump zu, dass der neue Staatsanwalt der seine Arbeit im September aufnehmen werde "zu 100 Prozent meine Person, mein Kandidat" sein werde und "er oder sie wird sich die Situation ansehen".



Biden weist die Vorwürfe als gegenstandslos zurück. Trump wird zudem vorgeworfen, die Freigabe von US-Militärhilfen an die Ukraine an die Lieferung von belastendem Material über Hunter Biden, den Sohn seines demokratischen Rivalen, geknüpft zu haben. (red, APA, 25.9.2019)