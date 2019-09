Der neue Homescreen von iPad OS (im Dark Mode). Foto: Apple

Am kleinen Tabletmarkt sind Apples iPad eine unumstrittene Größe. Und mit dem iPad Pro hat man auch begonnen, zunehmend auf das Convertibe-Prinzip zu setzen und die Geräte vom reinen Entertainment- auch zu einem Arbeitswerkzeug zu machen. Dabei stieß man aber immer wieder an Softwaregrenzen, nutzt man doch für die iPads seit eh und je iOS, ein System, das ursprünglich für das iPhone entwickelt wurde.

Im Frühjahr kündigte man schließlich den Release von iPad OS an. Das von iOS abgespaltene System verspricht eine auf die Tablets zugeschnittene Benutzererfahrung, ohne gleichzeitig für Ballast bei der Weiterentwicklung von iOS zu sorgen. Nun ist es offiziell erschienen.

Split View für eine App

Es trägt, analog zum ersten Minor-Update der neuen iOS-Generation, die Versionsnummer 13.1. Mit dabei sind zahlreiche neue Features.

Beispielsweise kann man Split View nun auch mehrfach mit einer App verwenden, etwa um mehrere Dokumente parallel zu bearbeiten. Dazu reicht nun eine kurze Wischgeste, um zwischen geöffneten Apps zu wechseln. Ebenso lassen sich Inhalte nun schneller ausschneiden und einfügen.

Dem Eingabestift, Apple Pencil, beschert man eine überarbeitete Toolbar mit Schnellzugriff auf Zeichenwerkzeuge und zugehörige Einstellungen.

Externe Speichermedien

Aufwertungen gibt es auch für integrierte Apps. Der Browser Safari soll nun besser mit den Fingern bedienbar sein, unterstützt neue Tastenkürzel und bringt einen integrierten Downloadmanager gibt. Der Dateimanager kann ZIP-Archive öffnen und extrahieren, direkt auf iCloud Drive zugreifen und nun auch mit USB-Sticks, Speicherkarten oder externen Festplatten umgehen.

Wer will, kann nun auch eigene Schriftarten auf das System aufspielen und auch eine Maus an das Tablet anhängen. Dazu kommen eine Reihe von Neuigkeiten, die auch in iOS Einzug gehalten haben. Darunter etwa Dark Mode oder Apples Street View-Pendant "Look Around".

Verfügbarkeit

Unterstützt werden die klassischen iPads ab dem 2017er-Modell, das iPad Mini ab der 2. Ausgabe sowie alle Generationen des iPad Air und iPad Pro. Besitzer der Tablets sollten bereits oder in naher Zukunft via Over-The-Air-Update auf iPad OS 13.1 aktualisieren können. (red, 25.09.2019)