In dieser Galerie: 8 Bilder JOKER

USA 2019

Regie: Todd Phillips

Mit Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz u.a. http://www.jokermovie.net/ Ab 10. Oktober 2019 im Kino! Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH

Gotham City im Jahr 1981: Der sensible Außenseiter Arthur Fleck lebt zusammen mit seiner Mutter Penny in einem schäbigen Apartment. Er arbeitet als Partyclown, träumt aber von einer Karriere als Stand-up-Comedian. Sein großes Vorbild ist der Talkmaster Murray Franklin, der eine Late-Night-Show moderiert, in der Fleck gerne auftreten würde. In ihm sieht er eine Art Vaterfigur. Regelmäßig trifft er sich mit seiner Sozialarbeiterin, bei der er eine Art Psychotherapie absolviert. Als ihr die öffentlichen Mittel gestrichen werden, wodurch die wöchentlichen Treffen mit ihr, die sein soziales Leben strukturiert haben, wegfallen, und er auch keine Medikamente mehr erhält, verliert Arthur zunehmend den Verstand …

Pressestimmen

"…ein bravouröser Joaquin Phoenix schlüpft in die Rolle des Clowns, dessen Komik das Tragische seiner Existenz nicht überdecken kann. Stärker als Jack Nicholson und Heath Ledger spielt er die Verzweiflung dieses Mannes in den Vordergrund. Sein schrilles Lachen wird zum Ausdruck einer zwanghaften Verhaltensstörung. Und einer tief zerrütteten Seele.… "Joker" gibt dem Filmcomic endlich ein Stück schwarze Poesie zurück." – Dominik Kamalzadeh, "Der Standard"

"Joaquin Phoenix war schon all die Jahre fast zu intensiv, um normale Menschen zu verkörpern, aber hier stürzt er sich in den Wahnsinn und schaut nicht mehr zurück. Man spürt keinen Millimeter Distanz zu den Träumen dieses Arthur Fleck, zu seinen Hoffnungen und Illusionen, seiner Erniedrigung, seinem Schmerz und seiner Wut … Ein Joker für die Filmgeschichte." – Süddeutsche Zeitung

"Oscar-würdig! Joaquin Phoenix brilliert als trauriger Clown … Der beste Joker aller Zeiten!" – Cinema

"Ein echter Joker kam mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix dazu, der schon lange mit der Idee gespielt hatte, eine Comicfigur zu verkörpern, sich aber nicht für mehrere Filme binden wollte. Als "Joker"-Darsteller ist der Charakterdarsteller und Method Actor (unter anderem ‚The Master‘, ‚You Were Never Really Here‘, ‚Her‘) eine Sensation: Er schafft es, sogar die zur Ikone gewordene Darstellung des Batman-Bösewichts durch Heath Ledger in Christopher Nolans ‚The Dark Knight‘ verblassen zu lassen … Das Skript basiert zwar angeblich lose auf dem Batman-Klassiker ‚The Killing Joke‘ von Alan Moore, aber die eigentliche DNA dieses Jokers ist Martin Scorseses Kino der Siebzigerjahre und frühen Achtziger. ‚The King of Comedy‘ und vor allem ‚Taxi Driver‘ dienen als Blaupause für eine Hommage, die ihre Vorbilder jedoch nie aufdringlich zitiert, sondern in einem ruhigen Fluss konzentrierter Szenen und Bilder liebevoll zelebriert." – "Spiegel online"

"It’s exactly the movie the Joker would want" – IndieWire

"What a gloriously daring and explosive film "Joker" is. It’s a tale that’s almost as twisted as the man at its centre, bulging with ideas and pitching towards anarchy." – "The Guardian"

"Nobody who sees this new film will ever need any other version." – London Evening Standard

"An iconic comic-book villain gets an appropriately epic origin story in "Joker", which allows Joaquin Phoenix’s raw talent its grandest stage yet." – "Screen International"

"Bold, devastating and utterly beautiful, Todd Phillips and Joaquin Phoenix have not just reimagined one of the most iconic villains in cinema history, but reimagined the comic book movie itself." – EMPIRE

"Joaquin Phoenix is devastating as the villain-in-the-making in this incendiary tale of psychological escape and psychopathy." – "Time Out"

"Deeper, darker and more disturbing than any other comic book movie to date" – "Total Film"

"This is Phoenix's film, and he inhabits it with an insanity by turns pitiful and fearsome in an out-there performance that's no laughing matter. Not to discredit the imaginative vision of the writer-director, his co-scripter and invaluable tech and design teams, but Phoenix is the prime force that makes "Joker" such a distinctively edgy entry in the Hollywood comics industrial complex." – "The Hollywood Reporter"

