Hans Peter Doskozil bei jener Tätigkeit, die er demnächst wird meiden müssen. APA/THERESA PUCHEGGER

Die Gerüchte über seine Gesundheit sind zuletzt immer stärker geworden. Nun ist der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil via Facbook an die Öffentlichkeit gegangen. "Viele von euch haben in letzter Zeit wahrscheinlich bemerkt, dass ich angeschlagene Stimmbänder habe und der Zustand meiner Stimme leider immer schlechter geworden ist." Nach der Nationalratswahl werde er daher im Wiener AKH operiert. "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich meine Stimmbänder dadurch wieder vollständig kurieren kann."

Doskozil, der sich im Juli 2018 nach einer Entzündung der Stimmbänder erstmals operieren ließ, wird auch am Freitag an der Abschlusskundgebung für die Nationalratswahl nicht teilnehmen.

Nach dieser Operation "muss ich meine Stimme circa zwei Wochen schonen. Auf öffentliche Auftritte werde ich in dieser Zeit daher verzichten. Ich bin guter Dinge, dass ich nach dieser notwendigen Erholungsphase Ende Oktober wieder alle öffentlichen Termine wahrnehmen kann."

Die lassen sich auch nicht vermeiden. Denn Ende Jänner wählt das Burgenland. (Wolfgang Weisgram, 26.9.2019)