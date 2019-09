Fünf Australier wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Fließ – Drei Motorradfahrer und zwei Mitfahrerinnen aus Australien im Alter zwischen 53 und 77 Jahren sind am Mittwoch auf der Landecker Straße (L76) in Fließ in Tirol bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Der Anhänger des Traktors – auf dem sich sechs Milchkühe befanden – kam nach einer Rechtskurve ins Schwanken und kippte auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit.

Trotzdem der 57-jährige Traktorfahrer versuchte gegenzulenken, kippte der Anhänger um und rutschte am Asphalt der Gegenfahrbahn entlang in Richtung der Motorradfahrer. Diese schafften es nicht mehr, dem Anhänger auszuweichen. Sie prallten gegen den Anhänger und kamen zu Sturz.

Eine 53-Jährige wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert, die übrigen Verletzten in die Innsbrucker Klinik. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Auch die Kühe trugen keine Verletzungen davon. (APA, 26.9.2019)