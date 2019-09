2:1-Erfolg im Sechzehntelfinale in Enschede

Stefanie Enzinger im Zweikampf mit Lynn Wilms. Foto: imago images/Pro Shots

Enschede – Frauenfußball-Meister SKN St. Pölten hat sich am Mittwoch mit einem Auswärtssieg aus der Champions League verabschiedet. Die Niederösterreicherinnen gewannen das Rückspiel des Sechzehntelfinales gegen Twente Enschede 2:1 (1:1), für den Aufstieg war das nach der 2:4-Heimniederlage eine Woche davor aber zu wenig.

Für die Gäste trafen Bernadett Zagor in der 6. und Maria Mikolajova in der 51. Minute, für den Ausgleich der Niederländerinnen sorgte Fenna Kalma in der 8. Minute. (APA, 26.9.2019)

Frauen-Champions-League, Sechzehntelfinale, Rückspiel, Mittwoch

Twente Enschede – St. Pölten 1:2 (1:1)

Tore: Kalma (8.) bzw. Zagor (6.), Mikolajova (51.)

Hinspiel 4:2, Twente mit Gesamtscore von 5:4 im Achtelfinale