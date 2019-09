Rohan Dennis Foto: APA/AP Photo/Manu Fernandez

Harrogate – Der Australier Rohan Dennis hat im Einzelzeitfahren der Straßen-Rad-WM in Yorkshire am Mittwoch einen Start-Ziel-Sieg gefeiert und seinen Titel von Innsbruck erfolgreich verteidigt. Der 29-Jährige setzte sich nach 54 Kilometern von Northallerton nach Harrogate souverän 1:08 Minuten vor dem belgischen Jungstar Remco Evenepoel (19) und 1:55 Min. vor dem Italiener Filippo Ganna durch.

Für den Vorarlberger Matthias Brändle blieb mit 7:22 Minuten Rückstand nur der enttäuschende 40. Platz unter 57 Teilnehmern. Der ÖRV-Meister verpasste damit vorerst auch einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der 29-Jährige meinte, das Pech der gesamten Saison sei wiedergekommen.

"Nach 20 Kilometern hatte ich einen Platten am Vorderrad, für den wir lange gebraucht haben zum Wechseln. Bei Kilometer 40 ist mir das Kettenblatt runtergefallen und ich musste wieder stehenbleiben. Das waren sicher eineinhalb Minuten, die ich insgesamt verloren habe", erklärte der Hohenemser, der mit seiner eigenen Leistung eigentlich zufrieden war. "Ohne die beiden Defekte wäre ich wohl weiter vorne gewesen."

Brändle hatte Anfang Juli bei der Österreich-Rundfahrt bei einem unverschuldeten Sturz einen Schlüsselbeinbruch erlitten und war operiert worden. Nach zuletzt guten Leistungen hatte er für die WM eine Platzierung um den zehnten Rang erwartet. Bei der ersten Zwischenzeit (16,7 km) nach dem flachen Abschnitt war er 30. gewesen (+1:19), auf den folgenden, stark kupierten 21 km büßte er mit dem Defekt mehr als dreieinhalb Minuten ein (38.).

Dennis hatte nach seinem Ausstieg aus der Tour de France vor mehr als zwei Monaten kein Rennen mehr für sein Bahrain-Team bestritten. In der Prüfung gegen die Uhr war er dennoch eine Klasse für sich. Schon bei der ersten Zwischenzeit (16,7 km) vor Evenepoel in Front, baute er seinen Vorsprung auf dem folgenden stark kupierten Abschnitt sogar noch aus. "Es war aber härter als es ausgesehen hat", sagte der inzwischen abgelöste Nachfolger Brändles als Stunden-Weltrekordler nach dem überlegenen Triumph.

Evenepoel war im Vorjahr in Tirol Doppelweltmeister der Junioren geworden. Nach dem erfolgreichen Engagement beim WorldTour-Rennstall Deceuninck holte er heuer schon den Zeitfahr-EM-Titel der Elite sowie Siege bei der Belgien-Tour und dem Klassiker in San Sebastian. Er steht auch im Straßenrennen am Sonntag im belgischen Aufgebot. (APA, 26.9.2019)

Straßen-Rad-WM, Einzelzeitfahren der Herren

(Northallerton – Harrogate, 54 km)

1. Rohan Dennis (AUS) 1:05:05,35 Std.

2. Remco Evenepoel (BEL) +1:08,93 Min.

3. Filippo Ganna (ITA) 1:55,00

4. Patrick Bevin (NZL) 1:57,16

5. Alex Dowsett (GBR) 2:01,77

6. Lawson Craddock (USA) 2:07,27

Weiters:

12. Primoz Roglic (SLO) 3:00,14

40. Matthias Brändle (AUT) 7:22,15