Samuel L. Jackson wird immer noch regelmäßig um Bibelzitate gebeten. Foto: Pulp Fiction

"Und da steht weiter ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe." Mit biblischen Worten schreitet Samuel L. Jackson im legendären Tarantino-Werk Pulp Fiction in der Rolle des Jules Winnfield zur Tat. Und wenngleich sein Zitat von Hesekiel 25,17 eigentlich nicht ganz korrekt ist, wird der Schauspieler laut dem Guardian auch heute noch zumindest wöchentlich von Fans des Filmes darum gebeten, es vorzutragen.

Jackson ist nicht nur bekannt für Pulp Fiction, sondern hat auch in zahlreichen, meist actionlastigen, Streifen mitgewirkt. Seine Filmografie reicht von Jurassic Park über Stirb langsam bis hin zu den Avengers und dem eher trashigen Snakes on a Plane. Seine nächste Rolle führt ihn allerdings in die Wohnungen vieler Menschen. Er leiht als erster Promi Amazons Sprachassistenten Alexa seine Stimme.

Movieclips

Dann gibt es nicht nur Bibelverse zu hören, sondern auch Antworten auf alle Fragen und Befehle, die man per Spracheingabe dem Handy oder den smarten Echo-Lautsprechern stellt. Erweiterungen (die sogenannten Skills) machen Alexa und Jackson zudem auch zum Quizmaster oder Nachrichtenvorleser . Je nach Einstellung wird sich Jackson dabei profaner ausdrücken können oder höflich in seiner Ausdrucksweise zurückhalten.

Weitere Promis folgen

Das akustische Stück Hollywood wird allerdings nicht gratis zur Verfügung stehen. Für Jacksons Stimme wird eine kleine Gebühr zu entrichten sein, deren Höhe noch nicht genannt wurde.

Zudem handelt es sich nur um den Anfang einer größeren Ausweitung. Nach dem Actionstar sollen im kommenden Jahr weitere bekannte Stimmen für Alexa hinzugefügt werden. Konkrete Namen hat Amazon allerdings noch nicht genannt. (red, 26.09.2019)