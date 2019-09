Das iPhone 4. Foto: apple

Erst vor rund zwei Wochen ist das iPhone 11 offiziell gestartet. Nun kursieren bereits die nächsten Gerüchte zu einem neuen Gerät. Wie "Mashable" berichtet, könnte es sich um gute Nachrichten für Fans älterer iPhones – konkret des iPhone 4 und seines Metallrahmens – handeln. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dessen Vorhersagungen sich in der Vergangenheit als sehr glaubwürdig erwiesen haben, behauptet, dass das iPhone der kommenden Generation ein radikal anderes Design haben wird als bisher. Konkret soll es sich an jenes des iPhone 4, welches 2010 vorgestellt wurde, richten – inklusive Metallrahmen.

5G und Co

Schon aktuelle Geräte haben Metallrahmen, jedoch ist dieser gerundet, während jener des iPhone 4 noch flach war. Das soll sich nun ändern, womit sich das Design mehr an das aktuelle iPad Pro richtet. Auch soll das Glas des Geräts gerundete Ecken haben, wie schon beim iPhone 11. Zudem sollen die 2020-Geräte 5G unterstützen. Drei Modelle sollen OLED-Bildschirme an den Start bringen. Der reguläre Nachfolger werde eine Bildschirmgröße von 6,1 Zoll aufweisen, während die Pro-Varianten jeweils 5,4 und 6,7 Zoll bieten würden, so Kuo.

Schon das aktuelle iPhone stellt eine designtechnische Neuerung dar: Es ist ein wenig dicker geworden und bringt dafür eine längere Akkulaufzeit. Im STANDARD-Test wird dies als Schritt in die richtige Richtung gewertet. Auch die deutlichen Verbesserungen bei der Kamera können sich sehen lassen. (red, 26.9.2019)