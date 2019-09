Wo die Liebe hinfällt, kann man sich in der Regel nicht aussuchen. Und Gefühle nehmen auch keine Rücksicht auf politische Gesinnungen. Manche Paare sind schon von Anfang an in politisch entgegengesetzten Lagern zu Hause, andere entwickeln sich erst über die Jahre in unterschiedliche Richtungen und machen dann am Wahltag bei komplett konträren Parteien ihr Kreuz. Das birgt natürlich Konfliktpotenzial im Alltag und ausreichend Stoff für hitzige Diskussionen – besonders in Wahlkampfzeiten.

Reden Sie in Ihrer Beziehung über Politik? Foto: APA/JAKOB GRUBER

Darüber, wie schlimm es jetzt tatsächlich ist, in einer Beziehung unterschiedliche politische Ansichten zu vertreten, gehen die Meinungen im STANDARD-Forum auseinander. Für die einen ist es ganz klar ein möglicher Trennungsgrund:

Zumindest als wahnsinnig anstrengend empfindet diese Userin die unterschiedlichen politischen Einstellungen:

Für diesen User wiederum hat die politische Einstellung keinerlei Einfluss auf die Beziehung:

Welche Rolle spielt die Politik in Ihrer Beziehung?

Waren unterschiedliche politische Ansichten bei Ihnen schon ein Anlass zum Streit oder gar ein Trennungsgrund? Oder versuchen Sie das Thema so weit wie möglich zu vermeiden? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 27.9.2019)