Für einen 62-jährigen Radfahrer ist seine Smartwatch womöglich zum Lebensretter geworden. Denn nach einem schweren Sturz hat sie reagiert und selbständig den Notruf informiert, während er bewusstlos neben der Straße lag.

Bob Burdett aus Spokane im US-Bundesstaat Wasington war kurz vor Mittag auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Sohn, das für 12:30 Uhr vereinbart war. Dabei fuhr er entlang des Flusses in Richtung des Riverside State Park, als er in einem als "Doomsday Hill" bekannten Gebiet verunfallte. Laut Seattle Times fuhr er mit einer Geschwindigkeit von etwa 32 km/h eine Kurve an, als sein Rad seitlich ausscherte.

Harter Aufprall

Der Mann wurde von seinem Drahtesel geschleudert, wobei er bei seinem Sturz hart mit dem Kopf am Boden aufprallte. Er blieb bewusstlos am Boden liegen. Als er wieder erwachte, lag er in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Uhr hatte den Sturz als solchen erkannt und, nachdem sie länger als eine Minute keine weitere Bewegung mehr registrieren konnte, automatisch den Notruf informiert und den Standort durchgegeben. Sie verschickte auch an seinen als Notfallkontakt eingetragenen Sohn eine Nachricht. Die Einsatzkräfte waren bereits wenige Momente später am Unfallort.

Laut Burdett hätte ihn der Aufprall töten können, hätte er keinen Helm getragen. So kam er mit stark blutenden Wunde über dem linken Auge, einer verrenkten Schulter, Rippenverletzungen und Abschürfungen vom Ellbogen bis zur Schulter davon. Der Helm musste ersetzt werden.

Erleichterter Sohn

Laut Brian Schaeffer, dem Leiter der lokalen Feuerwehr, war es wohl das erste Mal, dass in Spokane ein Notruf über eine Apple Watch eingegangen war. Burdetts Sohn zeigt sich "enorm dankbar" für die Funktion der Uhr und überlegt eine eigene Anschaffung. Burdett selbst konnte das Krankenhaus mittlerweile verlassen und ist auch wieder am Rad unterwegs.

Apples Smartwatch hat mit Einführung der Series 4 im vergangenen Jahr die Funktion der Sturzerkennung bekommen. Über die eingebauten Sensoren kann das Wearable erkennen, wenn sein Träger hinfällt. Die Uhr bietet danach an, bei der Rettung anzurufen. Registriert sie nach dem Sturz für mehr als 60 Sekunden keine Bewegung des Trägers, setzt sie selbständig einen Notruf ab.

Auch andere intelligente Uhren verfügen über derlei Features, etwa die Samsung Gear 3 und Watch Active 2. Darüber hinaus gibt es auch hauptsächlich an Senioren vermarktete Uhren mit integrierter Sturzerkennung und Armbänder, die ausschließlich diese Funktion erfüllen. (red, 26.09.2019)