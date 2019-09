Foto: APA

Es soll besser werden. Nach den Plänen der Telekombehörde RTR, soll es in absehbarer Zeit fast in allen Städten und Ortschaften schnelleres Internet geben. Mit einem "Bonus-System" will die RTR bei der Auktion der nächsten 5G Frequenzen die neue Technologie auch in bisher schlecht versorgte Gemeinden bringen. Die Auktion soll wie geplant im Frühjahr 2020 stattfinden.

Laut aktuellen Zahlen des Mobilfunkers "3" müssen derzeit 20 Prozent der Menschen, die in Österreich auf dem Land leben, mit einer durchschnittlichen Downloadgeschwindiegkeit von 7,3 Mbit pro Sekunde auskommen. Eine Geschwindigkeit, die zwar für Netflix oder Cloud-Anwendungen halbwegs ausreicht – allerdings nur, wenn sie von einer Person genutzt wird. Für Familien reicht diese Geschwindigkeit nicht aus. In Plänen der letzten Regierungen sollte bis 2020 jeder Haushalt und jeder Betrieb 100 Mbit pro Sekunden nutzen können. Aus diesen Plänen wird wohl nichts.

Die RTR betont, dass das oberstes Ziel der zweiten 5G Auktion die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung mit 5G sie. In einer zweistufigen Auktion sollen die Frequenzen aus den Bereichen 700, 2.100 und 1.500 Megaherz versteigert werden, die sich besonders für eine großflächige Versorgung mit 5G eignen. Danach soll ein Bonus-System die Netzanbindung von weniger profitablen Gegenden sicherstellen. Wenn sich Mobilfunkanbieter freiwillig dazu verpflichten, zusätzliche Katastralgemeinden mit 5G zu versorgen, sollen sie dafür einen Preisabschlag auf die zuvor ersteigerten Frequenzen erhalten.

Zur Finanzierung dieser Rabatte sei ein "beträchtlicher Anteil des Mindestgebotes", "jedenfalls im zweistelligen Millionenbereich" reserviert. Als Mindestgebot für die Auktion setzt die RTR eine Summe von 295 Millionen Euro an.

10 Mbit pro Sekunde bis 2025

Die Ausschreibungsbedingungen sehen vor, dass so bis zum Jahr 2025 etwa 98 Prozent der Bevölkerung mit einer Downloadgeschwindigkeit von 10 Mbit pro Sekunde versorgt werden. Für 95 Prozent der Bevölkerung liegt das Ziel bei 30 Mbit pro Sekunde. (sum, 26.9. 2019)