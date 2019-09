In einer Episode der neuen "South Park"-Staffel werden sowohl die US-amerikanische Einwanderungs- und Zollbehörde als auch der neue "Joker"-Film satirisch thematisiert. Foto: Screenshot / YouTube / South Park Studios

Die neue Staffel der gesellschaftskritischen Animationsserie "South Park" wurde am Mittwochabend erstausgestrahlt, und die Handlung einer Episode sticht besonders hervor. Ganz nach "South Park"-Tradition trägt sie das Thema, das in der Folge durch den Kakao gezogen wird, im Titel: "Mexican Joker".

ICE und Joker – Wie passt das zusammen?

Die Serie ist dafür bekannt, kontroverse Inhalte aufzugreifen und diese sehr häufig mittels schwarzen Humors zu thematisieren. Diesmal stehen gleich zwei Themen im Fokus, die in jüngster Zeit im Fokus von Debatten gestanden sind: die ständig präsente Einwanderungs- und Zollbehörde der USA, United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), und der kommende Warner-Bros.-Film "Joker".

In der Episode "Mexican Joker" – hier folgt die obligatorische Spoiler-Warnung – wird Kyle von der ICE aufgegriffen und mit zahlreichen anderen Kindern in ein Internierungslager gebracht. Eine Aktion, die er Eric Cartman zu verdanken hat, der Kyles Familie als Rache für all seine Scherze gemeldet hat.



Nachdem den Behören klar geworden ist, dass Kyle jüdischer Herkunft ist, wollen sie ihn zwar freilassen, er will jedoch nicht gehen, ehe nicht auch alle anderen Kinder aus dem Lager entlassen werden. Als Motivationshilfe für die Behörden warnt Kyle davor, dass die Einrichtung den sogenannten "mexikanischen Joker" auslösen könnte. Dieser soll Kinder dazu bringen, die Vereinigten Staaten zu hassen.

Dabei handelt es sich wohl um einen Kommentar zu den aktuell thematisierten Bedenken bezüglich des neuen "Joker"-Films. Der Film sympathisiere zu sehr mit den aggressiven Protagonisten und könne Zuschauer zur Gewaltausübung anstiften, schreibt der "Hollywood Reporter".

Die Behörden nehmen Kyles Warnung offenbar einen Tick zu wörtlich und versuchen mittels grafischen Puppenspiels und einer Schockbehandlung herauszufinden, welches der Kinder nun der mexikanische Joker sein soll. Dass dieser nur eine Erfindung ist und eben nicht real, wird auch nach Kyles wiederholten Versuchen, die Sache aufzuklären, einfach ignoriert. (west, 26.9.2019)