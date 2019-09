Am Freitag findet weltweit der Earth Strike statt. Was Sie über die Klimaproteste und die Bewegung dahinter wissen sollten

Es soll die bisher größte Klima-Demonstration werden. Am Freitag endet die internationale Klima-Aktionswoche mit dem sogenannten Earth Strike. Wer hinter der Umweltschutzbewegung steht, was sie fordert und warum sie so wichtig ist, erklärt Lisa Mayr, Edition-Zukunft-Ressortleiterin beim STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 26.9.2019)



Auch in Österreich versammeln sich Klimaaktivisten für den Earth Strike. Dieser richtet sich nicht nur an Schüler – mitmachen darf, wer etwas beitragen will. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH