Sampleschweren Instrumental-Hip-Hop gibt es im Flex, wo der König von Kaisermühlen, Brenk Sinatra, Hof hält. Foto: Daniel Shaked

Freitag, 27.9.

Dreiteiler-Namen üben eine gewisse Faszination aus. Wer würde nicht gern David Foster Wallace oder Sophie Ellis-Bextor heißen? Wenigstens als DJ kann man es sich richten, ohne gleich den Bund der Ehe eingehen zu müssen. Nach den Live-Acts Bruch & Pü und Iv/An legen heute also gleich zwei Dreiteiler, nämlich Mother Miley Ocean und Mariah Doesn't Carey, bei der Feier des heimischen Indie-Labels Fettkakao im Wiener Fluc auf.

Die Schallplattenfanatiker von Accordia freuen sich auf Gäste aus Finnland: Die melancholischen Rocker Mary Ann Hawkins haben ihren dreiteiligen Namen einer US-Surferin aus den 1930ern zu verdanken. Davor und danach wird passend aufgelegt. 15-jähriges Jubiläum feiert das Café Espresso in der Burggasse. An den Plattentellern tobt sich das hauseigene Team aus, live gratulieren Rapper Skero und seine Müßiggang. Sampleschweren Instrumental-Hip-Hop gibt es dagegen im Flex, wo der König von Kaisermühlen, Brenk Sinatra, Hof hält. Die offizielle Präsentation seines neuen Albums Midnight Ride II steht an.

Kommen wir zur Neigungsgruppe Techno. Viele wird es heute zur Party (wird nicht die letzte bleiben) der Kunstsause Parallel ziehen, vor allem wegen des Ortes: In einer leerstehenden Bank mit viel Kunst und Kunstmenschen zu feiern schreit halt schon sehr "Berlin". Techno spielt's dort natürlich auch. Im Fluc gibt es beim Maximum Rave Old-School-Techno, Minimal spielt dagegen Deborah De Luca im Horst, Selbstproduziertes Richtung Acid gibt es von Specific Objects im Venster 99.

Samstag, 28.9.

Am Samstag steht nun wirklich die Parallel Closing Party an, die mit Ebow, den Janefondas und einem Floor, um den sich das peng!-Kollektiv kümmert, aufwartet. Da es im Vorjahr bei dieser Veranstaltung zu – gelinde gesagt – Unstimmigkeiten gekommen war, gibt es dieses Jahr auch eine Gegenveranstaltung zur Parallel Closing Party, also die sogenannte Parallel Parallel Closing Party.

Sie wird im Kunstbogen stattfinden, und es legen Electric Indigo, Fauna, Forst, Therese Terror und weitere auf. Lustigen Pop-Spaß gibt es wie immer bei Malefiz im Fluc. (Amira Ben Saoud, 27.9.2019)